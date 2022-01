DIF rifará un auto, laptops, pantallas y tablets para sus empleados

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) lanzó una licitación para regalar a sus trabajadores un automóvil último modelo, tabletas, pantallas de televisión LED y laptops para celebrar el Día del Trabajador DIF, que se festejará el próximo 13 de enero, pese a la política de austeridad republicana del gobierno federal.

En la convocatoria de la licitación IA-012NHK003-E10 6-20 21, se detalla que en el festejo se rifarán 70 regalos: 30 laptop de 11.6 pulgadas, 29 tabletas de 8 pulgadas con 16 GB, así como 10 pantallas LED de 32 pulgadas smart HD y un vehículo de la marca Fiat modelo sedán 2022.

Se detalla que será hoy 6 de enero, a las 17:00 horas que se dará el fallo a la licitación, y en los próximos 15 días se firmará el contrato.

La licitación advierte que se declarará desierta si no se reciben proposiciones el día del acto de presentación y apertura de proposiciones; cuando no exista alguna proposición que cubra los requisitos solicitados en la convocatoria y cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no sean aceptables o convenientes.

“El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias en lo sucesivo SNDIF, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 35, 39, y demás relativos de su Reglamento, en cumplimiento a sus disposiciones generales, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por conducto de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, establece la convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas para la adquisición de 70 artículos para la rifa que se celebra durante el evento del Día del Trabajador DIF 2022”, dice el texto.

El DIF establece que “los bienes deberán ser entregados por el participante adjudicado en el almacén central del DIF, ubicado en avenida México-Coyoacán 278, colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

“De no cumplir con algún punto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias no recibirá de conformidad ni la factura ni los bienes presentados por el proveedor hasta que se cumpla con lo requerido, aplicándose las penalizaciones correspondientes”, precisa la convocatoria.

En el anexo técnico de la licitación se detalla que las 30 laptops a rifarse en el festejo de los trabajadores del DIF deberán tener una pantalla de 11.6 pulgadas, con un sistema Intel Celeron y una capacidad de 4GB en memoria RAM.

En cuanto a las 29 tabletas que se entregarán se describe que serán de 8 pulgadas, con 16 GB de memoria y con un sistema Android 10.

Las 10 pantallas de televisión LED deberán ser de 32 pulgadas y ser “smart HD”.

Respecto al automóvil que se rifará entre los empleados este tendrá que ser un modelo sedan hatchback 2022, que puede ser de color blanco o rojo, con un motor 1.3 Firefly, transmisión manual de cinco velocidades y tanque de combustible de 48 litros.

El DIF solicita que el automóvil deberá tener una alarma de seguridad con control remoto, asistencia de arranque en subidas, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, así como distribución eléctrica de frenado (EBD) y frenos con sistema antibloqueo (ABS).

También se detalla que el automóvil deberá tener rines de aluminio de 15 pulgadas, espejo retrovisor día y noche, espejos exteriores al color de la carrocería, faros de niebla delanteros, faros traseros de halógeno, llave con apertura de puertas a distancia, luces diurnas tipo LED y spoiler trasero al color de la carrocería.

La licitación detalla que cuando el proveedor entregue el vehículo, este contará con placas de circulación y pago de tenencia del presente ejercicio fiscal.

Se establece que con base en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el proveedor se obliga a entregar la carta-garantía por defectos y/o vicios ocultos de los bienes, por un mínimo de 90 días contados a partir de la entrega de los mismos, para garantizar la calidad de éstos, obligándose a cambiar los bienes que se tengan defectos y/o vicios ocultos.

Con información de El Universal

Te puede interesar: Acusan al Itaipue por faltar a los principios de transparencia

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com