Difunden en WhatsApp supuestas amenazas de violencia en Puebla

Mediante WhatsApp, poblanos recibieron amenazas de actos violentos en la entidad, supuestamente de un cártel del crimen organizado, por lo que el gobierno del estado anunció que investigará la veracidad y procedencia de los mensajes.

En las últimas horas, circularon advertencias, firmadas por supuestos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde avisaban de atentados como los ocurridos en Jalisco, Michoacán, Chihuahua, entre otras entidades, para exigir la «liberación» de líderes.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que los mensajes tienen la intención de «crear miedo y caos», sin embargo, señaló que las amenazas serán investigadas.

Remarcó que las advertencias no necesariamente son reales, no obstante, afirmó que hay coordinación entre las corporaciones de seguridad, por lo que la autoridad «reaccionará» en caso de algún percance.

«Quiero decirle a los poblando que las fuerzas del orden del estado están pendientes siempre y que estamos también haciendo la investigación para saber de dónde provienen estos mensajes. No podemos nosotros desatender nada, es nuestra obligación»

El mensaje atribuido a supuestos integrantes del CJNG asegura que en la entidad habría un «toque de queda» del jueves al domingo y advierte que las personas van a «hacer un desmadre» para que el gobierno «libere a su gente».

En entrevista por separado, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aseguró que las fuerzas de seguridad de la capital están «absolutamente coordinadas» para evitar altercados como los ocurridos en otros lugares del país.

El alcalde negó que en la capital haya delincuencia «de alto impacto», sin embargo, remarcó que está pendiente de las amenazas.

«El estado de Puebla y Puebla capital no ha sido objeto de delincuencia de alto impacto, de lo que hemos visto en otros estados de la República, cómo Jalisco Chihuahua, Tijuana, Guanajuato y Michoacán, y que en muchas conferencias de prensa yo he expresado vivimos esta violencia en nuestro país, que nuestra ciudad no es ajena»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla