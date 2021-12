Diputada de Nueva Zelanda fue en bicicleta hasta el hospital para dar a luz

Una diputada de Nueva Zelanda montó su bicicleta el domingo temprano y se dirigió al hospital mientras estaba en trabajo de parto; una hora después dió a luz a su segundo hijo.

La miembro del Parlamento de Nueva Zelanda, Julie Anne Genter, de 41 años, se montó en su bicicleta el domingo por la mañana temprano para dirigirse al hospital en Wellington. Ya en trabajo de parto, dio a luz solo una hora más tarde a las 3.04 AM.

En su página de Facebook, la política del Partido Verde publicó:

¡Grandes noticias!, a las 3.04 am de esta mañana le dimos la bienvenida al miembro más nuevo de nuestra familia. Realmente no estaba planeando hacer un ciclo de trabajo de parto, pero terminó sucediendo. Mis contracciones no eran tan malas cuando salimos a las 2 a.m. para ir al hospital, aunque estaban separadas por 2-3 minutos y aumentaron en intensidad cuando llegamos 10 minutos después. Sorprendentemente, ahora tenemos un pequeño sano y feliz durmiendo, al igual que su padre»

Julie Anne Genter