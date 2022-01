Diputada panista exige esclarecer muertes de menores en Puebla

Las autoridades estatales, municipal y de seguridad deben actuar con responsabilidad y realizar su trabajo para evitar más casos como la aparición del cuerpo de un bebé en el penal de San Miguel, además de acelerar las investigaciones para sancionar a los culpables, así fue el llamado que hizo la diputada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

Reprochó el aumento de casos de violencia y desaparición contra menores de edad en la entidad, por ello citó el caso de la niña de 10 años que fue abusada sexualmente y asesinada en Zoquitlán, así como la desaparición de un niño de 3 años en la Sierra Norte.

“Hago un llamado a las autoridades correspondientes, porque estos hechos en Puebla no pueden seguir ocurriendo. No podemos seguirnos acostumbrando a leer todos los días este tipo de notas y no hacer nada al respecto”, afirmó.

Asimismo, lamentó que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla le pidiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no involucrarse en las investigaciones sobre el caso del bebé hallado sin vida en un contenedor de basura en el Cereso de San Miguel.

“Estamos aquí para ser la voz de los ciudadanos. Si no fuera diputada, me quisiera ver representada en una diputada o diputado, que tenga las agallas para decir lo que pasa en Puebla. Entiendo que no todo es responsabilidad del gobierno, pero en el ámbito de su competencia, se tiene que trabajar para hacer las cosas. Me parece que tenemos que ser empáticos”, aseveró.

Mónica Rodríguez Della Vecchia

Diputada del PAN