Diputada panista respalda reformas al Poder Judicial

Las modificaciones que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Poder Judicial ayudarán a «destrabar» las carpetas de investigación por violencia en contra de las mujeres, aseguró la diputada panista Aurora Sierra Rodríguez.

En entrevista, señaló que como promovente de Ley Vicaria y defensora de la perspectiva de género, el paquete de iniciativas con las que se reconfigurará el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son pertinentes.

Comentó que la forma en la que el mandatario abordó algunos avances permitirá que las mujeres tengan un acceso a la justicia pronta y expedita, sin importar de que tipo de agresión sea la que se denuncie.

«La agenda que yo defiendo, en especial en caso de la Ley Vicaria, ahí favorecen las reformas del gobernador. Yo no podría decir que no a pesar de que soy oposición. Yo Aurora Sierra, en lo particular sí»

Aurora Sierra Rodríguez

Diputada panista