Diputado denuncia agresiones durante evento de Morena

Fernando Sánchez Sasia, diputado local por el distrito 24, con cabecera en el municipio de Tehuacán, señaló haber recibido agresiones físicas y verbales durante un evento de Morena, realizado el sábado 16 de julio en la ciudad de Puebla.

El legislador explicó que fue invitado a una Asamblea, convocada por Esthela Damián Peralta, para promover la imagen de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como la posible candidata de Morena a la presidencia de la República en las elecciones de 2024.

Refirió que previo al comienzo de este evento, un grupo de personas lo identificaron a él y a otro grupo de diputados locales, y comenzaron a señalarlos como “traidores” por haber aprobado el aumento a las tarifas del servicio operador de agua en Puebla.

Al respecto, Sánchez Sasia reconoció haber votado a favor de dicho incremento, sin embargo, argumentó que no creyó que los señalamientos hechos fueran en su contra, pues, afirmó que él no es ningún traidor.

“Un grupo de personas nos identifican y nos empiezan a gritar ¡fuera traidores!, quiero imaginar que es por este tema del aumento, en ningún momento supuse que era hacia mi persona dado que no soy ningún traidor, no soy ningún mentiroso, no soy ningún ladrón ni nada que me pueda a mí mortificar o hacerme pasar por algo que estuvieron señalando, jamás lo he sido, ni jamás lo seré”

Fernando Sánchez Sasia

Diputado por el distrito 24