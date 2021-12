Diputados del PAN del país defienden decisión de INE sobre revocación

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de los 32 Congresos del país se unieron al respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó suspender de manera momentánea la realización de la Revocación de Mandato, prevista para abril de 2022, ante la falta de recursos, derivado del recorte a su presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos, avalado por los diputados federales el pasado 14 de noviembre.

El coordinador de los diputados y diputadas panistas en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, reiteró que “los consejeros del INE tienen el respaldo del PAN y no permitirán que por intereses de actores políticos, se pretenda presionar al máximo órgano electoral en el país”.

Destacó que la decisión del Consejo General del INE, tomada por mayoría, se trata de una resolución temporal, sustentada en un tema presupuestal, “toda vez que sin dinero es imposible realizar una consulta de esta naturaleza en el país”.

Desglose de presupuesto

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) explicó, de manera detallada, la aplicación de los 3 mil 800 millones de pesos que se requieren para aplicar, de manera adecuada, la consulta de revocación de mandato.

Esto, luego que el viernes, en votación divida, los consejeros del INE determinaron posponer la realización de este ejercicio democrático ante lo que calificaron fue la insuficiencia prespuestal que autorizó la Cámara de Diputados para el prespuesto de 2022.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario electoral desmenuzo los rubros en los que la autoridad electoral asignará el presupuesto de 3 mil 800 millones de pesos para aplicar de manera correcta y conforme a la ley la consulta.

Hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una Revocación de Mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al @INEMexico si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio: pic.twitter.com/KHl7sQ1L2f December 21, 2021

Por ejemplo, expuso que se requieren mil 471 millones de pesos para la instalación de 161 mil 490 mesas receptoras de opinión, donde también se incluye la impresión de materiales y la adquisición de tinta indeleble y crayones, entre otros artículos.

Adicionalmente, precisó, se necesitan mil 212 millones 300 mil pesos para la contratación de 32 mil 451 capacitadores electorales, 5 mil 450 supervisores electorales, así como personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas, y capacitar a 807 mil 450 funcionarios de casilla.

Para la operación de campo, convocar y capacitar a la ciudadanía, el INE necesita 573 millones de pesos donde se incluyen gastos como servicios de telefonía, materiales de capacitación, uniformes, combustible y materiales de higiene y desinfección.

Legisladores piden revocación; alcaldes se suman

Diputados locales y federales de Morena y sus aliados partidistas se sumaron a la exigencia hecha por gobernadores de la Cuarta Transformación para que el Instituto Nacional Electoral continúe con las acciones de organización de la consulta de revocación de mandato.

Mediante una carta, criticaron la decisión del INE y consideraron que ésta vulnera los derechos consagrados en la Constitución, los cuales sólo pueden ser suspendidos por el Poder Legislativo federal en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o peligro para la sociedad.

A la postura de los legisladores también se sumaron presidentes municipales de Morena, quienes, en un desplegado, defendieron el derecho ciudadano a solicitar la consulta de revocación de mandato, establecido en el artículo 35 de la Carta Magna.

A los legisladores locales de Morena se unieron el Partido del Trabajo, Partido Verde, Nueva Alianza y los demás partidos locales que han hecho sinergia con la 4T.

En su documento aseguran que también hay una invasión de facultades parlamentarias, pues insisten que la suspensión de derechos sólo puede existir mediante autorización expresa del Poder Legislativo federal, donde están representados los 32 estados del país.

Los diputados recordaron que la consulta tiene un fuerte componente federalista, al requerir que el 3% de los ciudadanos que integran la Lista Nominal en 17 entidades respalden el ejercicio.

Dijeron en su carta que respaldan la determinación del diputado Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, de agotar todas las vías jurisdiccionales incluyendo las de carácter penal “para lograr que se restablezca el orden constitucional” y también se dijeron a favor de respaldar un juicio político contra los consejeros que aprobaron la suspensión de la consulta.

También los alcaldes de la 4T se unieron en un desplegado más contra la suspensión del proceso.

“Los mexicanos hemos recorrido un largo camino para dotarnos para hacer realidad nuestro derecho a la democracia participativa. Al lado del pueblo y con un compromiso firme con la democracia vamos a defender nuestro derecho a ser tomados en cuenta”.

Presidente considera lamentable la suspensión

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que el tema del presupuesto para la revocación de mandato es “secundario” y calificó de “lamentable” la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender temporalmente los trabajos para realizar dicho ejercicio.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, recordó que el INE cuenta con un presupuesto de 13 mil millones de

pesos, por lo que debería haber recursos ya que “el presupuesto contempla fondos para elecciones y consulta, aún no en la cantidad que ellos están solicitando”.

Enfatizó que no importa que se demore el proceso siempre y cuando se realice, ya sea con 10 mil o 30 mil casillas y no las 160 mil previstas, por lo que, dijo, es importante no sólo para él, sino para los mexicanos que se establezca el principio de la revocación para hacer cada vez más eficaz la democracia. “Hay otras instancias, está el Tribunal Electoral y la Suprema Corte. No importa que se demore el proceso, lo importante es que se lleve a cabo para poder establecer el precedente”, aseveró.

El mandatario destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría decidir el próximo 10

de abril, “a no ser que quieran pasar la consulta después de las elecciones porque, entonces sí, sería muy evidente que están violando la Constitución”.

“Estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, por eso estamos en esta situación tan lamentable de que un órgano electoral, encargado de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla”, dijo.

El INE suspendió la organización para la revocación de mandato hasta que la SCJN emita una resolución.

En tanto, a cinco días de que venza el plazo legal para la presentación y validación de firmas el INE ha contabilizado menos del 50% de apoyos para la realización de la Revocación de Mandato.

