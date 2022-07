Diputados que aprobaron ‘tarifazo’ al agua no atiende a la 4T: Morena Puebla

Para el dirigente interino de Morena en Puebla, Aristóteles Belmont Cortés, los diputados locales que aprobaron el aumento a las tarifas del agua «tienen intereses personales y no entienden el proyecto de la 4T al no formar parte de él».

El pasado viernes, el Congreso del Estado avaló por mayoría de votos que los pobladores pagaran más por el servicio de agua potable. Estos cambios afectan a la capital y a municipios como Amozoc, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

En rueda de prensa, lamentó la determinación de los legisladores, a pesar de los llamados que se hicieron por parte de otros cuadros de Morena desde la Cámara de Diputados, el Cabildo de Puebla, representantes y la sociedad civil para votar en contra de este aumento.

«Hago un llamado para que actúen con mayor responsabilidad, que justifiquen su votación, que vayan a sus distritos y expliquen porque querían aprobar el DAP y ahora por las tarifas del agua. Muchos diputados no entienden el proyecto de la 4T, y no los culpo, porque muchos se dicen de Morena pero no lo son o están actuando por otros intereses», aseguró el dirigente interino.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno no habría aumentos o creación de nuevos impuestos por lo que las decisiones del Legislativo se contraponen al proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que no descartó un extrañamiento en su contra o incluso sanciones.

Agregó que el servicio que brinda Agua de Puebla en la capital es deficiente, pues no cubre el abasto de agua que necesitan los ciudadanos, a pesar de los cobros que realiza, por lo que lamentó que en lugar de pedirle rendición de cuentas a la empresa y exigirle que cumpla con sus obligaciones «se les premie con un aumento».

Pide a «corcholatas» respetar tiempos electorales y celebra renovación de la dirigencia

En otro tema, Aristóteles Belmont Cortés llamó a los perfiles de Morena que han expresado sus intenciones para competir por la gubernatura de Puebla en el 2024 a ser respetuosos de los tiempos electorales.

«En Morena no hay tapados y que apostamos por que los ejercicios democráticos sean cada vez más fuertes, por eso les pedimos respetar la normatividad electoral para no dar pie a la oposición a criticarlos», comentó.

También invitó a todos los interesados en redoblar esfuerzos para que con su trabajo, logren convencer a la ciudadanía de apoyarlos, en caso de convertirse en el candidato del partido a la gubernatura.

Sobre la renovación de la dirigencia, comentó que será hasta el próximo 22 de julio cuando se dará a conocer el nombre de los aspirantes que se inscribieron para contener por una consejería estatal.

La lista final, una vez que termine la revisión de los perfiles, se publicará en cada una de las 40 cedes que habrá en todo el estado, en los 15 distritos electorales federales. En el caso de Puebla capital habrá dos cedes por distrito.

Resaltó que en el caso de los perfiles que provengan de partidos como el PRI, PAN o cualquier otro, y que participaron en el 2021 por algún cargo, no serán validados por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.

