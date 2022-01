Diputados sin verse al espejo, reclaman al INE austeridad

Por Agencia Reforma

Diputados de la mayoría de Morena exigen a consejeros electorales acabar con los supuestos privilegios que existen en el INE, pero en la Cámara de Diputados tampoco han desaparecido por completo los excesos presupuestales que conservan desde anteriores legislaturas.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, pidieron que el INE acabe con «privilegios, excesos y derroche de recursos públicos» para obtener los medios que financien la consulta pública sobre revocación de mandato.



Sin embargo, los morenistas, que son mayoría en la Cámara Baja, aprobaron para 2022 un presupuesto de 8 mil 045 millones de pesos, de los que 5 mil 073 millones van al rubro de Servicios Personales.



Otros mil 631 millones de pesos serán para transferencias, asignaciones y subsidios a los grupos parlamentarios, y apoyos a los Diputados.

En este último rubro, no se aplicó la austeridad republicana que la 4T exige al INE, ya que del 2021 a este año, hubo un aumento de 601 millones de pesos.

De esa cartera, Morena, que es el grupo mayoritario con 202 integrantes en el Congreso federal, tendrá 374 millones 362 mil pesos por subvenciones directas y cuyo destino no se transparenta; su administración es responsabilidad directa del coordinador, Ignacio Mier.

Pese a reiteradas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, Morena no ha permitido que el órgano fiscalizador revise el gasto, al igual que lo impidieron PRI y PAN cuando fueron mayoría.



Desde abril de 2021 no se publican los informes financieros de los grupos parlamentarios, por lo que no se sabe cómo cerraron cuentas al final de la 64 Legislatura.



Morena también condena la plantilla de altos mandos en el INE, pero la Cámara conserva la misma estructura burocrática que heredó el PRI.



Antes, los espacios administrativos eran compartidos en forma proporcional entre el tricolor, PAN y PRD, ahora los espacios de la alta burocracia de la Cámara, con cerca de 600 empleados, han sido ocupados totalmente por Morena.



Gutiérrez Luna cuestionó el salario de los consejeros por 262 mil pesos, pero los Diputados llegan a cobrar hasta 234 mil pesos al mes, entre la dieta y ayudas para el trabajo parlamentario.

