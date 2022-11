Sugieren librar a municipios del pago de pruebas de confianza para policías

Exentar a los 217 ayuntamientos del pago de evaluación y control de confianza para sus cuerpos de seguridad, y que se sancione a los ediles que contraten a personas que no puedan ser acreditados como policías, son las sugerencias de la oposición para reforzar la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

La mañana del martes, el mandatario informó que enviará al Congreso de Puebla una reforma a la Ley de Seguridad Pública para que los ediles y sus cabildos fortalezcan los procesos de selección de sus titulares de Seguridad, a fin de que contraten a personas que no tengan vínculos públicos con actividades ilícitas.

En entrevistas por separado, los coordinadores de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Alcántara Montiel y Jorge Estefan Chidiac, respectivamente, respaldaron la postura del gobernador, y confiaron en que sea presentada a la brevedad para analizarla.

Piden extensión fiscal para seguridad.

El diputado panista Alcántara Montiel comentó que, aunque en la Ley de Seguridad Pública se pide que los aspirantes a policías presenten su constancia de no antecedentes penales “hay presidentes que son omisos”, situación que necesita cambiarse.

Dijo que una forma de que los cuerpos de seguridad tengan relación con la delincuencia organizada es garantizar el cumplimiento de las evaluaciones de control y confianza, aunque estas tienen un costo para los ayuntamientos.

Por lo anterior, sugirió que el gobierno del estado genere una extensión fiscal, es decir, que estos los exámenes no tengan costo para los municipios, y “que ese no sea el pretexto para no analizar a sus policías”.

“Todo lo que sea necesario para reformar el sistema de justicia para darle seguridad a los poblanos es bienvenido, pero hay que ver el fondo del problema (…) Aun así, teniendo controles de confianza, cabe la probabilidad de que alguien se pueda corromper, pero hay que reducir esa probabilidad” Alcántara Montiel

Diputado panista

Reforma es oportuna, pero se necesita ampliar las sanciones

El legislador priista Estefan Chidiac afirmó que, además de las nuevas reformas, será necesario vigilar la aplicación de las mismas, y pidió ampliar las sanciones por omisiones a los presidentes municipales, al ser quienes contratan a los jefes de policía.

Señaló que también será importante implementar mecanismos para que los policías en funciones cumplan con los requisitos para ser policías, en un intento de evitar su colusión con los delincuentes.

“Ha sido costumbre que muchos alcaldes, para salir del paso, contratan a personas no autorizadas. (…) Se tiene que convertir en un delito para ambas partes, el que contrata y el contratado. Hoy en un delito para el contratado” Estefan Chidiac

Legislador priista

Foto: Agencia Enfoque

