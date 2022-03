Director General de Bibliotecas de la BUAP, distinguido con Premio “Adolfo Rodríguez Gallardo”

En reconocimiento a su trayectoria, visión y liderazgo en la transformación del sistema bibliotecario de la BUAP y sus contribuciones, Alfredo Avendaño Arenaza, director General de Bibliotecas de esta Casa de Estudios, es distinguido con el Premio al Servicio Bibliotecario “Adolfo Rodríguez Gallardo”, que otorga la UNAM, a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información.

En la ceremonia virtual de entrega de este reconocimiento, en el marco de la 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la rectora Lilia Cedillo Ramírez celebró este galardón otorgado a un destacado profesionista y amigo, quien desde su llegada a la institución “fue una luz en la transformación de las bibliotecas de la universidad”.

“Su creatividad y entusiasmo son cualidades que distinguen a cada proyecto que encabeza. He visto su afán para que las bibliotecas sean funcionales y accesibles a los estudiantes y dispongan de las mismas características y calidad de servicio, sin importar su ubicación en sedes regionales; además de convertirlos en espacios vivos y de interacción”. Lilia Cedillo Ramírez

Rectora de la BUAP

Tras agradecer la entrega de este reconocimiento, Alfredo Avendaño Arenaza refirió que ante la pérdida de la centralidad del libro impreso, las bibliotecas deben reinventar sus espacios de aprendizaje. “Es el momento de dinamizar los espacios bibliotecarios, tenemos que buscar el confort, sitios con luz y color, facilitando el consumo de información. Cuando a los usuarios los veamos como clientes y se constituyan como nuestro principal motivo de existencia, entonces las bibliotecas trascenderán de transaccionales a espacios que construyan comunidades”.

La vida -dijo– siempre me ancló a las bibliotecas: “Siendo honesto el romance con las bibliotecas universitarias inició cuando uno de mis mejores amigos, el maestro Darío Hermosillo, me invitó a descubrir las grandes obras de referencia y ese noviazgo se volvió formal, con tintes de no separarme nunca”.

En la premiación, Fernando Macotela Vargas, director General de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, y Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información de la UNAM, destacaron que el Premio al Servicio Bibliotecario reconoce las significativas aportaciones de los galardonados, cuya misión es ofrecer un servicio de calidad en estos espacios.

Este premio se propuso en 2010 y esta es la primera vez que se entrega con el nombre de Adolfo Rodríguez Gallardo, prestigiado bibliotecario que logró que la práctica bibliotecaria se convirtiera en una disciplina académica en México y a nivel internacional.

Artífice de la transformación del servicio bibliotecario

Alfredo Avendaño Arenaza es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UDLAP y maestro en Administración y Gestión de Entidades Educativas por la BUAP. A la Máxima Casa de Estudios en Puebla ingresó en 1996 como director de las Bibliotecas del Área de la Salud “Dr. José Joaquín Izquierdo”, cargo que mantuvo hasta 2003, para desempeñarse como director General del Sistema Bibliotecario hasta 2013, y nuevamente retomarlo en 2017, hasta la fecha.

A la BUAP le legó una de sus obras más icónicas: la Biblioteca Central Universitaria, espacio vanguardista que creó en 2012, hoy un referente en Puebla y el país, en el cual plasmó sus anhelos de cambiar los contextos de aprendizaje y transitar de las bibliotecas transaccionales a las bibliotecas relacionales.

Hoy este centro, situado en Ciudad Universitaria, atiende en promedio a un millón y medio de usuarios al año y realiza 200 mil transacciones, entre préstamos, devoluciones, renovaciones y apartados de materiales.

Alfredo Avendaño, quien fue presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, de 2008 a 2010, se define

como un “provocador por naturaleza”. Su trabajo está trazado -dice- por “la innovación, como ejercicio, y la cultura del atrevimiento, como estrategia”.

Dan cuenta de ello otros programas que hoy distinguen a la institución, como el Sistema de Bicicletas Compartidas “Lobobici, el cual ideó, diseñó y puso en marcha en 2013, en Ciudad Universitaria. Así también, la nueva imagen institucional de la BUAP que dio vida en 2014, hoy vigente, y el merchandising que da origen a las Tiendas BUAP.

Su compromiso y dedicación lo han llevado a desempeñar en la BUAP otros cargos: coordinador de Desarrollo de Talentos y Competencias, en 2015; director de Comunicación Institucional, de 2013 a 2015; y director del Estacionamiento Robotizado del Área de la Salud, del 2016 a la fecha. Otras tareas en las que ha destacado son como presidente del TEDxBUAP, evento anual que agrupa TED Women; y realizador de la Feria Internacional de Cómics FICOMICS BUAP, desde 2018.

Uno de sus mayores méritos es la consolidación de la Biblioteca Digital de la Dirección General de Bibliotecas, la cual actualmente cuenta con 43 sistemas de información en línea con 124 bases de datos y 418 mil 134 libros electrónicos, con un promedio mensual de 86 mil descargas.

Su trayectoria de tres décadas en el ámbito bibliotecario le han brindado otras satisfacciones: desde 2021, el maestro Alfredo Avendaño Arenaza coordina la región México de las Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Académicas y el Caribe BAALC, auspiciada por la Unión de Universidades de América Latina UDUAL.

