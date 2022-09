Dirigente de Morena censura a Ignacio Mier

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, afirmó que no se permitirán imposiciones en las candidaturas del 2024.

En tanto, el consejero estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que serán los poblanos quienes elijan a los mejores perfiles para representarlos.

Ambos coincidieron en que el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, realizó un informe de labores en Puebla simulado para promocionar su imagen, en su intento por convertirse gobernador.

«No permitiremos las viejas prácticas»

Olga Lucía Romero Garci-Crespo aseguró que todos los candidatos de Morena serán elegidos mediante encuesta o consulta, sin importar el cargo que se busque.

En Morena Puebla, no permitiremos viejas prácticas del antiguo régimen que van en contra de los principios que nos rigen en esta cuarta transformación.



A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la dirigente del partido afirmó que los actos anticipados de campaña «son viejas prácticas del antigüo régimen», y no las van a permitir.

Añadió que éstas acciones van en contra de los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

Piden no cometer actos simulados

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, coincidió con la presidenta del partido y llamó a los militantes a no cometer actos simulados para promocionarse.

«No se pueden hacer actos simulados de informes en donde invites a gente que venga y te destape, porque eso también es mentir, es engañar. Pero el pueblo es sabio, no es tonto, sabe diferenciar entre lo que es verdad y mentira» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Consejero estatal de Morena

También confió en que el respaldo que recibió Ignacio Mier Velazco por parte del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, haya sido a título personal, pues no puede actuar de forma imparcial con ningún militante.

El pasado sábado 27 de agosto, Mier Velasco rindió un informe de labores en el municipio de Cholula; no obstante, fue utilizado por sus acompañantes para destaparlo cómo candidato a la gubernatura de Puebla en el 2024.

