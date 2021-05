Dirigirá Marina el Corredor Transístmico

Por Lorena Vázquez

Las obras y proyectos del Corredor Transístmico estarán a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), no se concesionarán, resaltó este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este día, el mandatario federal realizó una gira para supervisar los avances del proyecto en el Istmo de Tehuantepec.

Cabe precisar que respecto a la inversión del rompeolas de Salina Cruz , ésta será de 4 mil 600 millones de pesos. Además, López Obrador aclaró que los recursos provendrán del gobierno y no se va a recurrir a ningún financiamiento privado.

Destacó que se tiene el dinero necesario para este tipo de proyectos debido a que «no hay corrupción en el gobierno».

“¿Cómo tenemos dinero del presupuesto y no se recurre a financiamiento?, porque no hay corrupción, ahí está la clave de todo, y porque estamos ahorrando; no hay lujos en el gobierno. Antes era un gobierno rico con pueblo pobre; el gobierno estaba ensimismado, no se atendía el desarrollo del país, ni se volteaba a ver a la gente”

Andrés Manuel López Obrador

