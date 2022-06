Disminuyen 80% las donaciones económicas a Cruz Roja en Puebla

En los últimos años, las donaciones privadas y apoyos gubernamentales han disminuido hasta un 80 por ciento en la Cruz Roja Mexicana de Puebla, reveló la delegada estatal, Paula Saukko de Murrieta.

En entrevista con El Ciudadano México, consideró que es “marginal” el resultado de la colecta pública, toda vez que su ingreso más alto lo obtenían a través de empresas, las cuales han desaparecido o han retirado su apoyo debido a la situación económica de la pandemia de covid-19.

Antes de 2020, recordó, en Puebla capital se ingresaba alrededor de un millón y medio de pesos, producto de las donaciones, pero hoy en día la cifra ha disminuido hasta un 80 por ciento, situación que es similar en las otras 16 delegaciones de la entidad poblana.

Ahora el apoyo, comentó, se ha reducido en pequeñas donaciones de insumos y materiales, los cuales son destinados, principalmente, a las comunidades más marginadas de la entidad.

Debido a la compleja situación económica, la delegada estatal de la Cruz Roja, Paula Saukko de Murrieta aclaró que el servicio que se ofrece ya no es gratuito como lo era antes.

“A veces la gente se pregunta, ¿por qué cobramos en la Cruz Roja?, pero es muy importante decirles que Cruz Roja tiene que pagar todos los servicios como luz, agua, sueldos a médicos y enfermeras, obviamente, esto no puede ser gratuito porque ya no hay apoyo, a través de colecta ni apoyo oficial (…) somos una institución de asistencia privada, vivimos del trabajo y de los apoyos del público o el gobierno, pero no estamos incluidos en el presupuesto oficial”