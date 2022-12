Dispondrá el Ayuntamiento de Puebla de 6 mil 61 mdp en 2023

Por mayoría de votos, y en medio de la crítica de los regidores de Morena, el cabildo de Puebla aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 por un monto de 6 mil 61 millones 519 mil 800 pesos.

Los recursos priorizarán seguridad, con mil 328 millones de pesos, urbanismo y medio ambiente con 2 mil 80 millones de pesos.

En sesión extraordinaria de este 25 de diciembre, con 19 votos a favor y 6 en contra, se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, que fue revisado el pasado miércoles.

En su intervención, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, agradeció “la disposición y compromiso” de los regidores para trabajar en una fecha emblemática y aprobar un presupuesto de egresos que permita trabajar “a favor de la ciudad”.

“Quien tendrá la mejor opinión será usted poblana o poblano, que podrá juzgar si hay más patrullas, si hay más policías, si hay más luminarias, si hay más turismo, si hay reactivación económica”, detalló.

También reconoció a los integrantes del Congreso de Puebla por validar la Ley de Ingresos 2023 de la capital, mismo que incluye el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), con el que se pretende recaudar 140 millones de pesos para el próximo año.

Morena critica repartición de recursos

Durante la sesión extraordinaria número 26 del Cabildo de Puebla los regidores de Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se confrontaron por la forma en la que serán aplicados los recursos para el próximo año.

La presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, la regidora panista Ana María Jiménez dijo que el presupuesto tiene el objetivo de “mejorar el nivel de vida de los poblanos” y está repartido en cinco ejes fundamentales:

Recuperación económica del municipio, recibirá el 1.6 por ciento de los 6 mil 61 millones 519 mil 800 pesos; Desarrollo Humano, 6.2 por ciento; Seguridad, 21.9 por ciento; Urbanismo y medio ambiente, 34.3 por ciento y Gobierno innovador y finanzas sanas, 36 por ciento.

“En años recientes, antes de que la ciudad recuperara el rumbo, hubo funcionarios que con lo que se recaudaba no sabían qué hacer, no tenían ni idea de cómo priorizar el gasto ahora Puebla. Ahora la ciudad tiene rumbo y de ahí emana la confianza que nos están dando y que no defraudaremos”, señaló.

En respuesta, el morenista Leobardo Rodríguez Juárez criticó la distribución de los recursos y que se sesionara el 25 de diciembre pues eso da una imagen de opacidad a la ciudadanía.

Detalló que había aumentos significativos en áreas no prioritarias del Ayuntamiento, por ejemplo, en los servicios técnicos y consultoría, que dispondrán de 420 millones de pesos, cuando este año recibió 189 millones de pesos.

En tanto, la panista María Dolores Cervantes Moctezuma reiteró que los temas prioritarios para la capital son seguridad y reactivación económica, en los que no se concentró la anterior administración, encabezada por la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Señaló que durante el gobierno de la morenista no se realizaron gastos estratégicos y criticó el presupuesto para Comunicación Social que en el segundo año de su gestión fue de 118 millones 674 mil 600 pesos.

Por su parte, la regidora de izquierda, Elisa Molina Rivera, lamentó la aprobación del DAP por parte del Congreso local y afirmó que “la ruta del gobierno de Eduardo Rivera es de simulación y promoción de su imagen” con miras al 2024.

