Divide a diputados locales una nueva “Ley Mordaza”

La iniciativa que presentó ante el pleno del Congreso del Estado el diputado de Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, para tipificar como delito “la difamación y la calumnia” ha generado opiniones divididas, sobre todo ante la posibilidad de que se convierta en una nueva “Ley Mordaza”.

Para el presidente del Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la propuesta del diputado panista, con la que pretende revivir estas figuras en el Código Penal, es un retroceso a la libertad de expresión.

En tanto, Micalco Méndez defendió que la intención de su reforma de ley es limitar los excesos de poder que se puedan cometer desde cualquier cargo público, sin violar la libertad de expresión, pues las críticas sin fundamento en contra de alguien pueden impactar de forma negativa en su vida.

En entrevista, Sergio Salomón Céspedes Peregrina se pronunció en contra de la propuesta del panista, al ser violatoria de derechos humanos fundamentales y adelantó un voto en contra por parte de la bancada de Morena.

“Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento y lo que decimos como figuras públicas, para no ser molestados. No podemos ser regresivos, tenemos que mantener los logros alcanzados en cuanto a la libertad de expresión”

Señaló que este tipo de propuestas podrían traducirse en un intento para dictar línea a los medios de comunicación, quienes para evitar multas tendrían que alinearse a la nueva “Ley Mordaza”.

En contraste, Rafael Micalco Méndez señaló que las afirmaciones del presidente del Congreso demuestran que no conoce la iniciativa y le dio una interpretación errónea, pues no se busca atacar la libertad de expresión en medios, sino evitar abusos de poder por parte de los funcionarios.

“Los que tenemos un cargo público tenemos la obligación de tener cuidado con lo que decimos. Yo generalmente no digo nombres, menciono proyectos o cargos, pero no personalizo las cosas para no difamar a nadie. Ese es el cuidado que deben tener todos, incluyendo al ejecutivo estatal”