Doger, el rebelde

Por Israel Velázquez G.*

La intervención de Enrique Doger Guerrero en las definiciones electorales del PRI muestra que, sin aparecer oficialmente como dirigente del otrora partidazo, tiene más peso del que suponen sus mismos correligionarios y sus adversarios.

La milimétrica trascendencia del camino emprendido este año por Doger tiene sustento en los erráticos procesos internos del PRI para elegir candidatos a los cargos en disputa, a sus dirigentes, y para castigar a quienes se le salen del redil.

Así, desde el caos, el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sienta en el amago una forma simple de hacer política en el estado de Puebla.

Claro es que en el PRI no hay nadie que pueda o quiera cobrarle los agravios y que en la dirigencia nacional o se alían con él o Puebla no les importa desde los tiempos del exgobernador Mario Marín Torres.

Nada, nadie impidió su coqueteo, lo mismo con los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Erika Alonso Hidalgo que más recientemente con Ignacio Mier Velasco, de Morena. Y todo, sin salirse del PRI.

Vamos, ni siquiera pesa en su contra que en 2018 la suya haya sido la votación más baja para los priistas en una elección a la gubernatura de Puebla. Y estamos hablando de los últimos 20 años…

¿Va a dejar el PRI? No, porque sin el partido no puede negociar nada ni con el PAN, ni con Morena. ¿Ya se dieron cuenta de ello sus correligionarios? Tal vez, pero ni así se atreven a expulsarlo.

¿Qué hace Doger apoyando a Mier Velasco? Darle forma a su capital político, amasarlo, porque mostrar el económico no le es necesario para hacer lo que mejor sabe: ganar perdiendo.

Hoy Doger busca defenderse con la manida fórmula en boga: si lo acusan de traición por apoyar al morenista Mier, él responde, palabras más, palabras menos, con un simple: tú también.

Y los espanta.

Entendible es que nada pase cuando se escucha decir a Jorge Estefan Chidiac que Doger le “pidió ser candidato a gobernador en 2018 y su único compromiso fue representar dignamente al PRI y confrontar al morenovallismo, resulta que se entregó a Moreno Valle en la campaña del PAN”.

¿Es posible tanta candidez en Jorge Estefan Chidiac, un hombre que ha administrado millonarios recursos económicos? ¿Esos dos compromisos bastaron para que entregara la candidatura?

Entonces, ¿ahora qué hace Doger? Las veces de pararrayos para que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta deje en paz a Mier Velasco, ese hombre que en abril de 2019 presentó, junto a David Méndez, Carlos Meza Viveros y Gabriel Biestro el anteproyecto de Plan de Gobierno 2019-2024…, sí, de Barbosa Huerta.

Años después, ya instalados en 2021, el mismo Barbosa pidió a Mier limpiar sus expedientes, separar a los malos amigos, a los socios malos, como Enrique Doger.

Doger no sólo desvió los reflectores que ya tenía encima Mier Velasco, y ni siquiera están sobre él, sino sobre Jorge Estefan Chidiac, el mismo político que, sonrojado a más no poder, dijo en junio de 2019 a Barbosa: “(…) soy un soldado de Puebla, donde me pongan, si cumplo con el perfil, con gusto lo haré”.

En el Congreso Estefan Chidiac es, nos guste o no, un operador de la actual administración estatal, ya lo veremos.

Así que cuando Doger lo acusó de morenovallista, en realidad no importaba Estefan Chidiac, importaba el gobernador.

AL ,MARGEN

Quienes afirman que Ignacio Mier Velasco es un hombre fuerte, con relaciones de primer nivel en el ámbito federal, aciertan sólo en esto último. En Palacio Nacional están nerviosos por lo que el amigo de Doger dirá el 5 de noviembre durante la defensa que hará Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, del presupuesto solicitado para 2022.

El nerviosismo aumentó cuando Mier dijo el 4 de octubre que “queremos saber, y se lo vamos a preguntar, si se han extralimitado o no en sus atribuciones, además de que explique la estructura del órgano electoral y la duplicidad con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Veremos».

Tips: @IsraelV_mx

[email protected]

[email protected]

* Periodista originario de Guanajuato y radicado en Puebla. Ha colaborado en los periódicos Milenio, El Financiero, Correo de Guanajuato, El Popular de Puebla y AZ de Xalapa; diplomado en Periodismo de Investigación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Proceso y diplomado en Periodismo de Investigación en el CIDE.

