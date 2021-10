Dolores Padierna da espaldarazo a Belmont para dirigir Morena en Puebla

Puebla, Pue, 21 de octubre de 2021. La delegada con las autoridades municipales del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en gobiernos municipales, Dolores Padierna Luna, se reunió con la militancia de Puebla. En medio de su discurso se refirió al secretario de Organización, Aristóteles Belmont Cortés como presidente del partido y celebró su desempeño al frente de la organización.

Belmont Cortés, quien hasta el momento se mantiene como dirigente provisional en tanto el CEN no designe a un delegado, agradeció la presencia de la exsenadora, así como de los liderazgos locales que la acompañaban, entre ellos Mayte Vivanco, hermana de la expresidenta municipal, Claudia Rivera y la diputada local, Erika Araceli Rodríguez, consejeras y consejeros así como a la militancia para llamarlos a fortalecer el proyecto denominado La Cuarta Transformación.

Antes de que la exfundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) diera su discurso, los presentes comenzaron a corear la consigna «Belmont presidente, Belmont presidente», situación por la que se notó complacida y no dejó la oportunidad de llamarlo así; además, celebró su trabajo y compromiso al frente de la organización.

En su mensaje llamó a la militancia en concentrarse en la renovación de mandato para marzo del 2022 y obtener la mayoría de votos para ratificar el mandato de AMLO. Destacó que el proyecto de la Cuarta Transformación debe continuar, apoyado de la afiliación de nuevos miembros, que es una de las prioridades actuales del organismo.

Reiteró que con la unidad interna, así como la obtención de logros a nivel político (diputaciones locales, federales, presidentes municipales y espacios públicos) se logrará fortalecer al partido.

En entrevista, Padierna Luna negó que existan fracturas en Morena Puebla y aclaró que aunque ella y Belmont sean delegados, pronto existirá una votación por parte de la militancia para elegir a las dirigencias, proceso que ha sido pausado por darle prioridad a la etapa de afiliación.

La militancia expresó su inconformidad con las situaciones internas de Morena, al abuchear y silbar cuando Padierna Luna mencionó al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.

Ese sentir fue compartido por una de las consejeras del partido, quien acusó la falta de acción desde la actual presidencia estatal del partido.

“Lo único que quisiera decirle [a Padierna] es desgraciadamente compañero Belmont que hasta ahorita lo conozcamos, porque no es posible que el Consejo no funcione. Tenemos más de un año de que no nos hemos reunido. El Consejo no trabaja porque no hay dirigente,” lamentó.