Donación de sangre, un granito de arena para salvar vidas

El ciudadano Marcelino Ortuño Trujillo perdió a su esposa debido a una leucemia avanzada, sin embargo, tiene agradecimiento con todos aquellos donadores voluntarios de sangre que aportaron un “granito de arena”, para ella.

Marcelino vive en Tenampulco, municipio de la entidad poblana, y fue en una jornada de salud donde acudió a solicitar apoyo de transfusión de sangre para su esposa, que tenía dos meses de haber sido diagnosticada con cáncer.

El personal médico de la Secretaría de Salud puso a su disposición la atención, por lo que tuvo que migrar a la ciudad de Puebla.

“Así como usted me ve, me tuve que venir con ella, no tenía nada; ni dinero, ni familia, ni conocidos… Estoy muy agradecido porque aquí me dieron ayuda, y la atendieron muy rápido”

Marcelino Ortuño Trujillo