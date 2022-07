Donaciones que no son donaciones

Periodo Morra es un grupo de activistas de «morras» sin fines de lucro, de la Ciudad de México que buscan dignificar la menstruación para niñas y mujeres en situación vulnerable, es una colecta de toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Sin embargo, desde hace algunos días están resonando mucho en las redes sociales, ya que tuvieron un altercado con la marca Saba.

Al principio las chicas de Periodo Morra buscaron la forma de hacer eco en las marcas líderes de productos sanitarios femeninos, para así poder conseguir productos para las mujeres más desfavorecidas de la Ciudad de México, siempre teniendo en cuenta que toda donación es igual de importante que cualquiera.

Periodo Morra se comunicó con Saba México vía redes sociales para extenderles la invitación para apoyar a la causa, a lo que Saba las dejó en una especie de espera, por lo que las activistas comenzaron a realizar memes. Acto que a la marca no le gustó, de modo que realizaron un trato con ellas, y éste consistía en que retiraran los memes y Saba México donaría un total de 5 mil 472 toallas femeninas.

Pero, a pesar de que todo parecía una feliz historia, las cosas no terminaron así. Resulta que Sheila, el puente entre el colectivo y la marca, comienza a dificultar las cosas para Periodo Morra, justificándose con términos marketineros, a lo que las chavas del colectivo tuvieron que encontrar alguien calificado para que el nexo no se perdiera, pero Sheila, se puso más difícil, ya que prácticamente todo lo que llegase a publicar en la fanpage de Periodo Morras con respecto a Saba tenía que pasar por su visto bueno, de alguna manera transgrediendo el derecho de libre expresión, además de acusar que el colectivo no estaba cumpliendo la parte del trato para obtener la donación.

A lo que en redes sociales, se dio a conocer el caso por parte del colectivo y también a través de un hilo de Twitter, en donde cuentan detalladamente, con capturas de pantalla, la respuesta de Sheila, y la inconformidad por parte de Periodo Morras respecto a la supuesta «donación» que realizó Saba.

