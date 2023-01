Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2023

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló su lista de películas nominadas a los Oscar 2023. Muchas de las cintas que contienden en las distintas categorías ya están disponibles en las plataformas de streaming, tanto en formato abierto como para alquiler y compra.

La lista de películas nominadas al Oscar 2023 contó con algunas sorpresas, como la película de antiguerra All Quiet on The Western Front. Esta cinta es la más nominada del año con 11 menciones. Otra de las favoritas es Everything Everywhere All At Once, filme con Michelle Yeoh que ya arrasó con todos los premios en festivales anteriores.

Los Oscar 2023 se llevarán a cabo en el próximo mes de marzo, así que tienes tiempo para verlas.

All Quiet of the Western Front – Netflix

Avatar 2 – Cines

The Banshees of Inisherin – Cines

Elvis – HBO Max

Everything EveryWhere All At Once – En alquier en Amazon Prime Video, Apple TV+, Filmin y Rakuten

The Fablemans – Cines

Tár -Cines

Blonde – Netflix

Top Gun: Maverick – Star+

Triangle of Sadness – Cines

Women Talking – Cines

Argentina 1985 – Amazon Prime

The Batman – HBO Max

Babylon – Cines

Le Pupille – Apple TV+

Bardo – Netflix

RRR – Netflix

Pinocchio – Netflix

Turning Red – Disney+

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse – Disney+

