“Dos años después de intimidarme y hostigarme aceptaron el error”, celebra víctima de Escuela Libre de Derecho

Por Jesús Arróniz

A dos años de haber denunciado a su profesor Jorge Alberto Domínguez por acoso sexual, la víctima Camila Castelán celebró la destitución del docente de la Escuela Libre de Derecho (ELD) y confió en que pronto obtendrá justicia.

En 2019, Castelán estudiaba la licenciatura en derecho en la ELD, pero decidió romper el silencio y denunciar a Jorge Alberto Domínguez, quien la intimidaba y hostigaba; sin embargo, el 25 de noviembre de 2021, el docente demandó a su alumna por daño moral, ocasionando comentarios en su contra por parte de sus compañeros.

Esta semana, el consejo técnico de esta institución hizo oficial el fin de su relación laboral con Domínguez Martínez por violar el código de ética, aunque dos años antes, el docente sólo había recibido una sanción administrativa.

En su momento, Camila señaló que en la escuela protegieron al profesor, debido a que le llegaron a ofrecer una beca, con tal de que retirara la denuncia en su contra, pero no aceptó.

«No mentí, no exageré, no callé, por mí, por la lealtad a mí misma. No mentí, no busqué dinero, ni la beca que me ofrecían para callar, no busqué alguna oportunidad, no fui yo quien lo provocó, y se va a saber», publicó Camila en sus redes sociales».

Camila Castelán