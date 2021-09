Durante la pandemia ha fallecido en Puebla un total 70 menores de 18 años por COVID-19: Salud estatal

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 9 de septiembre de 2021. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que durante la pandemia por COVID-19, han fallecido 70 menores de 18 años y se han contagiados 3 mil 662.

Además, suman un total de 24 amparos otorgados a los padres de niños para que les sea suministrada la vacuna anticovídica en el regreso a clases presenciales en la entidad poblana hace más de una semana. Al respecto el mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, ordenó el cumplimiento de la resolución.

“De los que han llegado a la Secretaría, ya suman 24. Ya hay un dictamen de un juez, ya lo mandamos directamente a la Federación para ver si le ponemos la vacuna o lo que nos diga el Plan Nacional Correcaminos. Nosotros, si nos dicen póngala, se las ponemos” indicó el titular de la Secretaría de Salud.

Así lo informó el funcionario en conferencia de medios este jueves, donde se reportó que suman un total de 519 nuevos contagios de SARS-CoV-2. Estos se incrementaron en comparación con el día de ayer, que presentó 304 contagios, mientras que las defunciones se registraron 24 en las últimas 72 horas.

Gobierno acatará sentencias de amparo para que menores de edad reciban vacuna

En respuesta a la declaración del secretario estatal de Salud, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ordenó que la Secretaría de Salud acate la resolución del amparo como un motivo de responsabilidad.

“Señor secretario, perdón… en Puebla se cumple con las sentencias de amparo. Se cumplen, no sea que nos vayamos a meter en una responsabilidad por consultar el cumplimiento de una sentencia. No, no, no. Que se cumpla con la sentencia”, acotó en la cotidiana conferencia de medios virtual.

70 menores han fallecido

A más de un año y medio de la pandemia por el coronavirus, el secretario de Salud, José Antonio Martínez, precisó que se ha registrado la muerte de 70 menores de 18 años, además de 3 mil 662 contagios en dicha franja poblacional.

“Los casos de menores de 18 años. Desde que inició la pandemia suman un total de 3 mil 662, y las defunciones en menores de 18 años son desafortunadamente 70 desde que inició la pandemia”, refirió el mandatario.

Tras breve descenso, repuntan bruscamente contagios de SARS-CoV-2

El titular de la Secretaría de Salud informó que hasta el último corte, los contagios por SARS CoV-2 suman en Puebla desde el inicio de la pandemia 110 mil 300, 519 de ellos en las últimas 24 horas.

Además, hay un total de 985 pacientes hospitalizados en todo el estado de Puebla, 139 de ellos intubados. Se encuentran distribuidos en la red hospitalaria de Servicios de Salud un total de 466 con 57 intubados; en el IMSS 266 y 25 intubados; en el ISSSTE 53 internados y 13 intubados; ISSSTEP con 86 hospitalizados y 14 intubados; Hospital Universitario tiene 13 hospitalizados y 3 intubados, el Militar tiene 19 hospitalizados y tres intubados. Mientras tanto en los hospitales privados se reportan, 82 internados y 24 personas intubadas.

Además, se han presentado 24 defunciones en las últimas 72 horas.

Vacunación contra la COVID-19

En tanto el funcionario estatal reportó sin incidencias el arranque de la campaña de vacunación en Zacapoaxtla y 43 municipios más de la Sierra Norte y Nororiental, donde los 61 puntos ya se encuentran activos, incluido el Centro de Salud de San José Acateno y un masivo en el Recinto Ferial – Centro Expositor de Huauchinango.

