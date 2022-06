Ebrard asegura que terminar el bloqueo a Cuba será el tema principal de la Cumbre

Aseguró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón que el tema central en toda la semana dentro de la Cumbre de las Américas será terminar con el bloqueo a Cuba.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistiera a la Cumbre, impulsó una nueva organización para alcanzar el cambio de una nueva era, y esta es la misión de Ebrard, que de acuerdo a su sentir, es momento de dejar la OEA (Organización de los Estados Americanos) e iniciar una relación más justa respecto al respeto de soberanías.

Ebrard menciona que hay voluntad por parte del gobierno de Biden.

De acuerdo a la entrevista que le realizó La Jornada a Marcelo Ebrard antes irse a Los Ángeles, se mostró explícito «El tema de la cumbre será Cuba y el bloqueo», señaló que todo está dispuesto a ponerle fin.

Recordó lo que Barack Obama habló con Raúl Castro, no se puede pensar en las Américas si no se resuelve lo de Cuba.

Apuntó que lo que ha cuestionado el presidente López Obrador, son las exclusiones, el mantener viejas decisiones o el derecho a la intervención selectiva respecto a otros países. El bloqueo ha significado un gran sufrimiento a mucha gente, no se puede asumir una nueva etapa de América Latina si esto se va a mantener.

Recordó el canciller que México fue el único en 1962 en no votar por sacar a Cuba de la OEA, porque en definitiva la mejor política no significa hacer todo lo que otro país diga, en este caso Estados Unidos, menciona, Ebrard, que el camino de la complacencia no nos ha llevado a nada, al contrario, ha sido peor.

Se le preguntó al diplomático por la postura de otros países, a lo que respondió que no puede hablar por los demás, sin embargo, afirma que la manera de López Obrador podría ser calificada como dura, pero que todos los países de América Latina y el Caribe, la aceptan y piensa igual, pues refleja un sentir.

Lo que se ha escuchado por toda la región es la exclusión como algo indebido, como lo que ha sufrido Cuba, por ejemplo cuando se quedaron los hospitales sin luz y por el bloqueo no podían comprar combustible para echar andar las plantas, a lo que el canciller pregunta ¿por qué se argumenta, para mantener el bloque, que el régimen no respeta los derechos humanos?

De acuerdo con el diplomático hay una nueva realidad geopolítica, el cual no se puede negar, esta realidad busca llegar a acuerdos, y lo que impide llegar a esto es el bloqueo de Cuba, y en efecto habrá diferentes posturas, pero la sumisión no puede ser parte de las respuestas, sino tener en cuenta las diferencias.

El canciller cuestiona el por qué debemos callar respecto a lo que sucede con Cuba, ya que la sumisión no te hace confiable, ni para los que apoya ni para los que contraponen, no se sabe lo que piensas, y por eso Obrador ha hecho bien en decir lo que piensa.

Ve los elementos de dificultad; sin embargo, no cree que la ausencia del presidente resulte negativo para la relación bilateral que se tiene con Estados Unidos. Hace énfasis en que no se trata de minimizar a los grupos de poder de EU, se sabe que la reacción de un grupo de poder específico van a estar en contra de lo que se dice, se sostiene y se defiende, sin embargo, se cuestiona sobre qué es lo que lo hace tener solidez, y este se reafirma en el apoyo, en el respaldo que tiene el Presidente en el país.

Marcelo Ebrard piensa que la relación no tendrá problemas y que las reacciones que tengan diferentes grupos de interés deberán sortearlas, se refiere a los grupos cubanos que piensan que con aislar la isla podrán hacer que caiga el régimen. Añade que esto tiene 62 años, y sigue sin caer el régimen, con un gran costo humano.

Biden parece tener una determinación, no parecer querer prolongar tal situación como lo han hecho otros presidentes, lo cual tiene consecuencias y podría estar guiando parte de la cumbre. El canciller intuye que en Biden hay una intención de acercamiento con los países de Latinoamérica y el Caribe, «si no, para qué convoca y lo hace antes de la elección de mayo, y por qué en Los Ángeles, donde hay una inmensa presencia mexicana», se cuestiona.

Ebrard Casaubón piensa que Biden quiere lograr algo trascendental más allá de otra cumbre, ¿para qué convocaría, si no está en él abrir una nueva ruta?, se cuestiona. Ve qué hay la intención de buscar una nueva presencia de Estados Unidos en la región. Sabe (Biden) que esto es importantísimo, porque de pronto parece que se abren todas las puertas. No puedo hablar por él, pero es un cálculo. Está en un momento donde sabe que tiene que hacer cosas muy profundas en su política exterior. Por eso la cumbre.

