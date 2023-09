Ebrard definirá su camino el lunes 11 de septiembre

El exaspirante a coordinar los Comités de Defensqa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, informó que el próximo lunes 11 de septiembre definirá su camino rumbo a las elecciones del 2024.

El anuncio formal lo realizará durante una asamblea nacional con sus respectivos equipos de trabajo de todo el país, que involucran a 500 delegados, quienes conocerán cuáles son los pasos a seguir para los siguientes meses.

Lo anterior descarta de manera definitiva que vaya a buscar la presidencia de México, de manera independiente, porque este jueves 7 de septiembre vence el plazo para hacerlo público, de acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

Incluso, el equipo de campaña de Marcelo Ebrard dijo que para esta tarde, y el fin de semana, ya no habrá conferencias o actos del político.

Marcelo Ebrard también negó que busque disputar la candidatura presidencial en el frente opositor (PRI-PAN-PRD) con la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez.

“Eso no, eso no existe para mí, porque sería negar toda mi historia política y mis convicciones políticas. O sea, no estoy buscando… no se trata de estar en la boleta a cualquier costo y defendiendo cualquier cosa, ¿no? No es la idea. O sea, tienes que ser congruente”

Marcelo Ebrard Casaubón