Ebrard se desmarca de pintas y López critica a expresidente Fox

Marcelo Ebrard tuvo una reunión con integrantes del Colegio de Ingenieros de Jalisco, ante quienes presentó su Plan Ángel para combatir la inseguridad.

Además, se desmarcó de las pintas en bardas y de los espectaculares que hay en la ciudad de Guadalajara.

El aspirante presidencial de Morena dijo que algunas son publicidad del libro que sacó o iniciativa de algunos simpatizantes.

«Las bardas y los espectaculares no son algo que yo mande a que pongan, no le puedo decir a las personas que no las pongan… que yo sepa eso no está restringido porque hasta donde sabemos no es ilegal»