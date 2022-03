Edgar Oceransky y la denuncia por pedofilia que lo tiene en el ojo del huracán

El nombre de Edgar Oceransky se volvió tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un audio en el que el cantautor habla abiertamente sobre su gusto por las menores de edad. La polémica provocó que se cancelará el concierto que este fin de semana tenía programado en Ciudad de México.

«Fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad. No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes. Que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro», se escucha en el audio entre risas de los asistentes.