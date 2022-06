Edil de Zacatlán pide recursos a federación tras quedarse sin presupuesto

José Luis Márquez Martínez, presidente municipal de Zacatlán, del PRI, pidió al gobierno federal más recursos, pues afirmó que ya no hay presupuesto público en su administración.

Señaló que a pesar de haber recaudado cerca de ocho millones de pesos por el cobro de 14 mil nuevas cuentas de predial y otros servicios, la administración municipal se quedó sin presupuesto.

Explicó que lo anterior se debe a dos situaciones: la primera es la implementación de obras y servicios públicos en la localidad; la segunda es la falta de recursos enviados desde la federación.

«Ya no hay presupuesto, no tenemos recursos y no desde ahorita, sino desde el cambio del gobierno, pero el gobernador Miguel Barbosa nos está ayudando con algo de recursos, lo cual agradecemos»