Edil minimiza a desaparecidas en la capital, porque casos «no son como el de Debanhi»

A pesar de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), exhibe que en la capital de Puebla han desaparecido cuatro mujeres en los últimos seis meses, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que no hay mujeres no localizadas.

Lo anterior, después de opinar respecto a la desaparición y presunto asesinato de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien fue vista por última vez en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

El presidente municipal ignoró las desapariciones al declarar que en la capital «no ha habido casos» como el de Debanhi, a pesar de que desde el inicio de su administración están sin localizar cuatro mujeres.

De acuerdo con el (Rnpdno), hay al menos una mujer desaparecida en Jardines de Zavaleta, otra en San Baltazar Campeche, una más en Rosas del Tepeyac y la cuarta no tiene colonia de referencia, respecto a su último paradero conocido.

En entrevista este martes, el alcalde panista declaró que es «trabajo de todos» evitar los crímenes en contra de las mujeres. Sin embargo, para el funcionario hay ‘negocios con mayor facilidad a que un delincuente quiera cometer algún acto ilícito’.

«Afortunadamente no hemos tenido casos, como lo que sucedió en Nuevo León, es importante que preveamos absolutamente todos colaborando para que esto no llegue a suceder en Puebla»

Desde 2019, la capital es uno de los 50 municipios de Puebla que tiene activa la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sin embargo, persisten los crímenes contra este sector de la población.

El Rnpdno, de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, refiere que, durante el trienio de Claudia Rivera Vivanco, antecesora de Rivera Pérez, hubo 63 mujeres desaparecidas.

Por otra parte, durante la administración de Luis Banck Serrato, del 21 de febrero de 2016 al 15 de octubre de 2018, hubo 252 mujeres desaparecidas.

Comisión local busca seis mujeres

Por parte del gobierno local, la Comisión de Búsqueda de Personas emitió boletines para hallar a, cuando menos, seis mujeres, vistas por última vez en la Angelópolis.

Las seis víctimas son:

Jaquelinne Soto Bautista, vista por última vez el 15 de abril en la CAPU

vista por última vez el 15 de abril en la CAPU Montserrat Rosales Pérez , desaparecida en la colonia Ignacio Zaragoza el 21 de marzo

, desaparecida en la colonia Ignacio Zaragoza el 21 de marzo Natividad Palafox Carmona , vista por última vez en la colonia Constitución Mexicana el 16 de abril.

, vista por última vez en la colonia Constitución Mexicana el 16 de abril. Moncerrat Santos Hernández , sin localizar desde el 14 de enero en la colonia Chapultepec

, sin localizar desde el 14 de enero en la colonia Chapultepec Airam Ximena Alvarado Benítez , desaparecida en la colonia Manuel Rivera Anaya el 4 de abril

, desaparecida en la colonia Manuel Rivera Anaya el 4 de abril Lilian del Carmen Romero Zurita, quien fue por última vez en la colonia Miguel Hidalgo el 5 de abril.

Foto: Agencia Enfoque

