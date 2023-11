Eduardo Rivera alega ser «víctima de campañas en su contra»

Tras la protesta realizada por los habitantes de La Resurrección en el Palacio Municipal, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez declaró ser «víctima» de una campaña negativa a su imagen de cara a las elecciones del 2024, donde aspira a ser gobernador por la alianza PRI, PAN y PRD.

Lo anterior, luego de que este martes 21 de noviembre pobladores de la referida demarcación protestaron por más de siete horas afuera de la presidencia municipal, por la inconformidad del cobro de permisos, licencias de construcción e impuestos, al referir que la única autoridad competente para realizar dichas acciones es el gobierno auxiliar.

El edil panista aseguró que la manifestación fue parte de una manipulación y provocación por parte de los pobladores de la Resurrección, así como de algunos políticos.

Pese a lo anterior, minimizó los «ataques» en su contra, ya que aseguró «continuar con su trabajo como hasta ahora lo ha hecho».

«No me van a doblar, no voy a tener miedo de que me quieran ensuciar el trabajo que tanto tiempo nos ha costado hacer»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla