Eduardo Rivera evade responsabilidad por ola de violencia en Puebla

A seis meses de asumir el cargo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, evadió la responsabilidad del Ayuntamiento por el aumento de la inseguridad y los crímenes violentos en la capital en Puebla.

Rivera Pérez insistió que le fue heredada una ciudad con “bandas delictivas”, además reiteró que la violencia es una problemática “estructural del país”.

La madrugada de este martes 12 de abril, autoridades habrían encontrado unas piernas, en el barrio de Santiago, sobre la 17 poniente y 17 sur, y durante el fin de semana, en el Parque de las Ninfas, autoridades hallaron restos humanos embolsados, así como una cabeza humana.

En entrevista, Rivera Pérez condenó los hechos, aunque recalcó que estos delitos “no acontecen solamente en Puebla”.

“Por supuesto lamentamos estás situaciones que acontecen no solamente en Puebla, el área metropolitana y al interior de nuestro estado, vivimos una situación problemática estructural del país. (…) Reconocemos que estos hechos no son ni dignos no adecuados para la calidad de vida que queremos”.

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla