Eduardo Rivera pide más recursos federales a diputados para Puebla

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez solicitó a la Cámara de Diputados destinar más recursos públicos para el ejercicio fiscal 2023.

El alcalde pidió a la diputada federal, Carolina Beauregard Martínez «convencer» a sus compañeros legisladores de la coalición opositora (PAN, PRI, PRD) de etiquetar más presupuesto público para el municipio.

«Yo sé que no depende solamente de ti (a Carolina), ni depende también de los diputados en este caso de la alianza, sino también depende de los que hoy tienen la mayoría el que puedan llegar más recursos a los municipios»

Por su parte, Beauregard Martínez señaló que desde 2021, la federación ha hecho «recortes brutales» al presupuesto de los municipios lo que les impide hacer obras públicas que según ella, garanticen la seguridad de los ciudadanos.

«Estamos viviendo desafortunadamente un recorte brutal por parte de la federación, están dejando solos a los municipios, hoy tenemos muchas mayores peticiones con menos recursos, dicen que amor que no se ve en el presupuesto no es amor y hoy no lo estamos viendo por parte de la federación»