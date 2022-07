Eduardo Rivera quiere ser gobernador dice Barbosa; edil evita pronunciarse

Por Jesús Arróniz y David Celestino

Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde de Puebla, acusó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta tras reprochar que se dedica a posicionar su proyecto político desde la administración pública.

«No llevo prisa, no como ansias», declaró primero Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, cuando fue cuestionado de sus aspiraciones políticas.

Esta semana, el mandatario opinó que los políticos -de Morena y su gobierno- con aspiraciones tienen que manifestarlo públicamente y empezar a hacer “el trabajo propio en términos de ley”.

En su búsqueda de ser candidato a un cargo de elección popular en el año 2024, Miguel Barbosa mencionó que su invitación a anunciarse públicamente a posibles aspirantes a cargos de elección popular, estaban enfocados a perfiles de Morena, no de otros partidos políticos.

No obstante, señaló que Eduardo Rivera Pérez del Partido Acción Nacional (PAN) está interesado en el cargo desde su primer día en funciones.

“Yo me referí a los que busquen una candidatura en Morena, no en el PAN, no en el PRI, yo no me refería a ellos, y bueno, Eduardo Rivera quiere ser candidato a gobernador desde el primer día que fue alcalde, ¿Alguien piensa que no? Solamente él puede pensar que no”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla