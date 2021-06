Eduardo Rivera se deslinda de la entrega de leche y anuncia su cierre de campaña virtual

Por Esther Sánchez

El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición Va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se deslindó de las denuncias sobre el reparto de leche con sellos del gobierno del estado y pidió a las autoridades que estos actos se investiguen.

Este acto fue reportado por el candidato a diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, quien señaló que las entregas de leche se estaban haciendo supuestamente a nombre del candidato a la alcaldía, Eduardo Rivera.

Por estos actos, ya respondió el gobernador Miguel Barbosa, quien señaló que ya hay denuncias y una investigación, además de dos personas detenidas.

En este sentido, Eduardo Rivera lamentó que exista la posibilidad de que recursos del gobierno se estén utilizando para fines electorales y llamó a la civilidad para que se realice el ejercicio democrático.

Asimismo, se dijo tranquilo, pues “la gente ya decidió porque opción votar”, y reiteró que las encuestas lo ubican a la cabeza de las preferencias electorales. El abanderado del PAN, PRI, PRD, PSI y CPP, aprovechó para hacer el llamado a quienes aún se encuentran indecisos para que le den el voto de confianza.

“De nada nos sirve que las encuestas pinten un buen resultado si nos quedamos en la casa, si no hacemos nada, si no invitamos a los que se abstienen, a los indecisos, a los decepcionados de Morena, si no los invitamos a votar este próximo domingo”.

Eduardo Rivera