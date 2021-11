Eduardo Rivera, sin facultades para iniciar acción legal contra Claudia Rivera

Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, descartó emprender acciones legales contra la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco por el déficit de 21.5 millones de pesos que denunció ayer, ya que no tiene las facultades para hacerlo.

“No es mi responsabilidad. No soy fiscal, no soy contralor, no soy auditor. Sólo señalé los hechos de manera clara y contundente. Yo seguiré trabajando»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente municipal de Puebla