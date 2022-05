Egresado BUAP gana Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura en Psicología del CNEIP

Con el trabajo de investigación “Violencia off line y on line en la pareja de hombres gay mexicanos: Un fenómeno aún invisibilizado”, Ismael Rojas Alonso obtuvo el primer lugar del Concurso Nacional de Tesis de Licenciatura en Psicología, en su edición 2021, organizado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP).

Bajo la asesoría del doctor José Luis Rojas Solís, el egresado de la Facultad de Psicología de la BUAP analizó la violencia en pareja “cara a cara” y a través de medios electrónicos (redes sociales, mensajes de texto y llamadas), así como la existencia de factores asociados con esta problemática en hombres gay, como los mitos del amor romántico, sexting y roles de género. En este estudio participaron 35 varones de 18 a 30 años.

Entre los principales resultados, Ismael Rojas observó que la violencia psicológica se presentó en mayor medida y fue bidireccional; es decir, ambos miembros de la pareja exteriorizaron comportamientos violentos. Además, ante una situación conflictiva recurren a amistades y familiares, porque no es habitual que tengan apoyo de instancias formales. “Los hombres víctimas de violencia no suelen recibir la misma atención (que los heterosexuales o mujeres, por ejemplo) y en ocasiones son discriminados, insultados o humillados, porque no cumplen con los estándares de su género”.

También encontró una frecuencia alta en la práctica del sexting y una baja adherencia a los roles de género. “El sexting es una práctica aceptada y vista como una oportunidad de expresarse con mayor libertad”.

Los resultados del estudio apuntan hacia la necesidad de desarrollar más investigaciones sobre la violencia para visibilizar su existencia y ocurrencia en población mexicana, así como el desarrollo de estrategias de prevención e intervención que favorezcan el tratamiento de esta problemática en la comunidad LGBT+.

De esta manera, propone que las instituciones públicas y privadas capaciten a su personal, encargado de brindar atención a los miembros de esta comunidad, y sugiere un trabajo colaborativo entre los profesionales de la salud mental y los investigadores: “Si ambas partes trabajan de manera conjunta, las estrategias de intervención serán adecuadas y acordes con las necesidades que presente la comunidad LGBT+”.

Los premios y reconocimientos del Concurso Nacional de Tesis del CNEIP se otorgarán durante la clausura de la CVII Asamblea General, en la ciudad de Veracruz, Veracruz, a finales de junio próximo.

Resolver problemáticas sociales

La violencia en la pareja es un tema preocupante en el mundo: una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en una relación, según la Organización Mundial de la Salud. Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo y Promundo, en Brasil y Honduras, da a conocer nuevas formas en las que los jóvenes, de 15 a 24 años, experimentan violencia en sus relaciones.

Rojas Alonso refirió que la violencia en parejas del mismo sexo suele tener tasas iguales o mayores a las de parejas heterosexuales. Sin embargo, las investigaciones al respecto son escasas. De ahí su interés por visibilizar esta problemática en la comunidad LGBT+.

En tanto que la investigación contribuye a resolver problemas sociales, señaló la relevancia de impulsar más estudios: “Considero que el análisis del comportamiento humano es importante y se debe exhortar su desarrollo para que, a la larga, las personas encargadas de tomar decisiones lleven a cabo estrategias y planes adecuados para erradicar problemáticas que afectan la integridad de la sociedad”.

Por este motivo, prevé ingresar en enero del 2022 a una maestría enfocada a la investigación, para continuar con esta línea de estudio y reforzarla con el análisis de otras problemáticas asociadas.

Ismael Rojas Alonso también obtuvo Mención Honorífica, en la categoría Licenciatura, junto con Rebeca Nataly Meza Marín y Ariadna Villalobos Raygoza, en el Primer Concurso de Investigación Criminológica y Criminalística, organizado por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, en Monterrey, Nuevo León, en diciembre de 2020. En este certamen presentó un trabajo sobre la violencia de pareja en hombres gay y mitos sobre la violación.

El egresado de la Facultad de Psicología de la BUAP agradeció a sus profesores y a su director de tesis, así como a su grupo de investigación, por brindarle los elementos de su formación académica.

“Mi director de tesis me trasmitió el gusto por la investigación y bajo su guía me percaté de que tengo aptitudes, habilidades y conocimientos para dedicarme a ello. Gracias a los valores y enseñanzas aprendidas dentro de este grupo tuve la oportunidad de participar y ganar en este concurso. Para mí es un logro compartido con todos ellos”.

