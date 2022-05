El 39% de mamás en Puebla trabaja para aportar o absorber gastos del hogar

En Puebla, el 39 por ciento de las madres de familia son económicamente activas, es decir, cuentan con un empleo con el que contribuyen con los gastos del hogar o bien absorben la totalidad de ellos, al ser madres solteras.

Para Carolina Calihua, una mujer de 50 años que trabaja como guardia de seguridad al interior del Congreso del Estado, lo más complicado de trabajar y ser madre fue dejar a sus hijos desde muy pequeños para poder desempeñar su labor y garantizarles un techo, comida y educación.

A casi 30 años de su primer embarazo, recordó que el saber que alguien más dependía de ella, tanto económicamente como en cariño y cuidado, le dio la fuerza suficiente para enfrentarse a todo, incluso a una separación matrimonial.

Según el Censo de Población y Vivienda de ese año, hasta diciembre de 2020, había 35 millones 221 mil 314 mujeres que son madres en todo México. De ellas, 16 millones 906 mil 231, es decir, el 48 por ciento, se encuentran casadas; 8 millones 100 mil 902, que corresponde al 23 por ciento viven en unión libre.

Además, 3 millones 522 mil 131 de mujeres madres de familia, el 10 por ciento del total, eran viudas; 3 millones 169 mil 918, que corresponde al 9 por ciento, están separadas; y un millón 56 mil 639, es decir, el 3 por ciento, actualmente se encuentran divorciadas.

En promedio, las madres poblanas tienen entre 2 y 3 hijos, como en el caso de Carolina, quien con su trabajo pudo sacar adelante a sus hijos.

La primera es una mujer de 26 años que ya tiene un bebé y con quien vive la dicha de ser abuela; el segundo, un joven de 21 años que está por graduarse de la facultad de Derecho y la pequeña es una chica de 20 años de edad.

Caro, como le dicen de cariño, lamentó que la situación económica y social a la que se enfrentó hizo que la mayor parte de la infancia de sus hijos la pasaran con su abuelita.

También ha tenido que sacrificar cumpleaños, momentos especiales y hasta juntas escolares, ya que su horario le exigía, y exige, cubrir jornadas de más de 12 horas.

Para ella, además del cariño, «una de las mejores herramientas que uno como padre de familia puede dejarles a sus hijos es la educación», y la aspiración siempre es que sean “mejor que ellos”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que más de la mitad de las madres en el país cuentan con educación básica, el 19 por ciento tienen documentos que acreditan un nivel de educación media superior y sólo el 17 por ciento cuentan con educación superior.

“Yo me esforcé mucho y lo sigo haciendo por mi hija, la más chica, para que sean algo en la vida, por eso todos fueron a la escuela. Ya no es dejarles herencia, porque a lo mejor eso no se puede, pero teniendo estudio podrán superarse”

Cuenta con esperanza la señora Carolina