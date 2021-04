El 66% de la población en México se siente insegura en su ciudad: Inegi

Por Melisa Carrillo

El 66.4 por ciento de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Al presentar los datos de la 30 edición de la ENSU, el organismo resaltó que la cifra representó un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, donde fueron de 73.4 y 68.1 por ciento, respectivamente.

En esta edición, además, la percepción de inseguridad disminuyó en 12 estados e incrementó en 5.

Las ciudades que fueron consideradas más inseguras fueron Fresnillo, en Zacatecas, con el 94.2 por ciento de la percepción; Ecatepec, Estado de México, con el 89.9 por ciento; Cuernavaca, Morelos, con el 87.8 por ciento; Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, con el 86.4 por ciento; Uruapan, Michoacán, con el 86.3 por ciento; y Guadalajara, Jalisco, con el 86.1 por ciento.

En contraste, la percepción de inseguridad fue menor en San Pedro Garza García, Nuevo León; con sólo el 8.2 por ciento; Tampico, en Tamaulipas, con el 25.2 por ciento de la percepción; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 26.2 por ciento; Los Cabos, Baja California, con 26.25 por ciento; Piedras Negras, Coahuila, con 29.4 por ciento; y Mérida, Yucatán, con 30.3 porciento.

La ENSU detalló que las mujeres continúan sintiéndose más inseguras que los hombres con una percepción de inseguridad del 71 por ciento, respecto al 60.9 por ciento de los varones.

Además, reveló que el 78.4 por ciento de la población dijo sentirse inseguro en los cajeros automáticos que se encuentran en la vía pública; 71.2 por ciento en el transporte público; 63.4 por ciento en el banco; y 59.2 por ciento, en las calles por las que transita cotidianamente.

El Ciudadano / Agencia APRO