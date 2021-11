El Buen Fin, ¿el gran negocio o la gran estafa?

Por Jesús Arróniz

Algunos poblanos no confían en El Buen fin, pues consideran que en esta temporada los negocios participantes lo ocupan para aumentar sus ventas.

Para Margarita Lozano, El Buen fin está destinado para las personas que cuentan con una buena solvencia económica, ya que aquellos con bajos ingresos sólo se endeudan.

Además, mencionó que en algunos casos los negocios llegan a aumentar sus precios previo al Buen fin para disfrazarlos de rebajas en esta temporada.

«La verdad no soy muy afín a las ofertas del Buen fin porque en algunas tiendas se vende un producto a x precio y supuestamente le sube un poco y casi lo viene dando al precio con una rebaja del Buen fin. Yo siento que el Buen fin es para las personas que tienen un buen trabajo, tienen dinero, y la verdad la situación para mucha gente no es muy buena y la verdad es endeudarla» Margarita Lozano

Algo similar le pasó a Ángeles Villavicencio quien acudió a una tienda Elektra en Tehuacán para cotizar un horno de microondas que estaba en mil 900 pesos, por lo que espero al Buen fin para comprarla más barata, sin embargo su sorpresa fue mayor cuando regreso y el horno ya costaba 2 mil 100 pesos.

«La semana pasada estuve viendo precios y en algunas cosas en vez de haber bajado subieron, entonces no me convenció a mi» Ángeles Villavicencio

Por su parte, Claudio Ramos también desconfía del Buen fin, pues hace un par de años compró en una tienda departamental una lavadora la cual estaba dañada, al hacer el reclamo no le quisieron reembolsar su dinero por haberla comprado durante esta temporada.

«Yo siento que es un fraude porque nos ha tocado que compramos cosas en el Buen fin y nos han salido defectuosas, y como es el buen fin no hay cambios, no hay devoluciones, no hay nada», indicó. Claudio Ramos

No obstante también hay poblanos que ven con buenos ojos las promociones de esta temporada, cómo José Luis, quién detalló que en estos días ha visto buenas ofertas en algunos electrodomésticos, no obstante la situación económica derivada de la crisis sanitaria por la covid-19 no le permitirá hacer compras como en años pasados.

«Hay ofertas buenas, este año no creo hacer compras por la cuestión de la pandemia» José Luis

