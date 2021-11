El día en el que Olivia Harrison le salvó la vida a George Harrison

Se cumplen 21 años desde que el «Beatle tranquilo», George Harrison, falleció por cáncer de garganta. Su música sigue viva con sus melodías atemporales en canciones como Something, Here Comes the Sun y I Got My Mind Set on You. Estuvo casado con Olivia Trinidad Arias (después cambió su apellido a Harrison) desde 1978 hasta su muerte.

Uno de los episodios que no muchos recuerdan es cuando Olivia le salvó la vida. Fue por allá del año 1999. Para ese entonces George ya había librado varias operaciones de pulmón y boca por su condición de fumador; tuvo cáncer por casi seis años.

El hecho ocurrió el 30 de diciembre, en su mansión de Friar Park, Inglaterra. Eran las 3:30 am cuando la pareja dormía con tranquilidad. Sin que se dieran cuenta, un fan trastornado ingresó al domicilio por la parte trasera. Su nombre era Michael Abrams.

El sujeto subió volando las escaleras donde la pareja miraba con horror. George se arrojó sobre él, quien lo dominó y comenzó a apuñalar. Para distraerlo, Harrison le cantó «Hare Krishna, Hare Krishna» al hombre; sin embargo el esfuerzo fue en vano.

Me sentí exhausto y podía sentir que me abandonaban las fuerzas. Recuerdo vívidamente una estocada deliberada en mi pecho…. mi pulmón exhalaba y tenía sangre en la boca. Creí que me habían apuñalado fatalmente George Harrison en relación al ataque

Sin que el fan lo viera venir, Olivia reaccionó. Agarró una lámpara de latón de la casa y la estrelló en la cabeza del fanático. Tras el golpe este quedó inconsciente y George pudo liberarse. Tiempo después dijo que nunca olvidaría la crueldad del ataque. George sufrió más de 30 apuñaladas; según relatan medios de la época, sobrevivió de milagro.

Al final, el tribunal acordó que Abrams tenía un «sistema delirante complejo» y fue sentenciado a un hospital psiquiátrico. Permaneció encerrado durante casi dos años y fue liberado poco después de la muerte de George.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com