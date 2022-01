El hombre que sigue vendiendo el mundo, David Bowie

Felices tres cuartos de siglo, Camaleón, tu legado ya pertenece a Warner Music.

Los herederos de la música de David Bowie tuvieron la osadía de vender su obra a la compañía transnacional en una operación que rondó los 250 millones de dólares, de acuerdo con The New York Times.

Los herederos son su exesposa, Iman; y sus hijos, Duncan y Alexandria, ya poseían seis propiedades adquiridas por el Duque Blanco en Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Australia y en una isla caribeña, Mustique, destino paradisiaco del agrado de Mick Jagger, Noel Gallagher y Sir Paul McCartney, entre otros.

El mismo portal detalla que estos bienes rondan los 190 millones, sumados a los 250, la familia de Bowie viviría tranquilamente con una fortuna de 440. Aunque se desconocen las voluntades póstumas de Bowie respecto a sus 26 álbumes publicados y el inédito, Toy, el regalo de cumpleaños del cantante.

Se trata de un material que grabó a principios del nuevo milenio, específicamente en 2000, pero que no pudo dar a conocer por problemas con su entonces casa discográfica Emi/Virgin, quienes no le dieron la prioridad al disco de una leyenda como lo era David. Fue relegado a categorías no prioritarias, según llegó a mencionar. Sin embargo, parece que todo se trató de una crisis económica al interior de la disquera.

Como sea, el día de su cumpleaños, de acuerdo con información en varios portales, Toy estará disponible con las canciones que tanto entusiasmaron al británico como para ser su carta de presentación de cara a una nueva era y época en todos sentidos.

Recordaremos la forma en la que Bowie se haría presente en un momento donde el revival del garage rock (The Strokes, Interpol, Yeah Yeah Yeahs) y las boybands (Backstreet Boys, NSYNC, 5ive), dominaban la escena del rock y el pop en terrenos mainstream.

Bueno, de forma oficial, porque la mayoría de canciones fueron filtradas en 2011 y en noviembre de 2021, el boxset Brilliant Adventure (1992-2001) le dio la exclusiva a sus compradores.

I Dig Everything, You’ve Got a Habit of Leaving y Baby Loves that Way, son canciones que ya tienen bastante recorrido en los fanáticos de Bowie, sin embargo, habrá ediciones con diferentes mezclas y tomas grabadas en vida por su autor.

Además, El Club del Rock and Roll realizó el esfuerzo de abrir un espacio dedicado para celebrar los 75 años de Bowie. El próximo 17 de enero, en Oxford #11, en la colonia Juárez, se abrirá un espacio con piezas especiales, arte y elementos inspirados en el Duque Blanco, además de experiencias interactivas y diferentes dinámicas. Nueva York y Londres, durante tres meses, desde octubre a fin de este mes, se hicieron celebraciones de la misma índole, bajo la campaña Bowie75, promovida por la propia Warner Music.

La banda Spoon, que el 11 de febrero editará su nuevo disco Lucifer of the Sofa, compartió, a través de Amazon Music, un cóver que realizó para conmemorar a Bowie, I Can’t Give Everything Away, del famoso Blackstar, que anunció previamente la partida física, de forma magistral y poética, del cantante.

David Bowie nació el 8 de enero de 1947, en Londres, Inglaterra, y falleció el 10 de enero de 2016, en Nueva York, el lugar que eligió para vivir sus últimos días después de 18 meses de batallar contra un agresivo cáncer de hígado. Sus cenizas fueron esparcidas durante una ceremonia budista en Bali, Indonesia, tal y como lo estipuló antes de trascender.

Su legado, ya mencionado en discos, está en Heroes, Under Pressure, Space Oddity, Let’s Dance, Rebel Rebel, etc. Nos acabaríamos el espacio, porque prácticamente toda su música es innovadora, fue un músico que vivió años adelantado a la renovación del rock, pop, electrónica, glam en cada década que vivió. El primero en desafiar la convencionalidad y lo mocho del mundo conservador con su apariencia andrógina. Para él no había nada extraño, todo era natural y elegancia heredada en casa. Desde niño, según dijo a Rolling Stone, en 1987, su gusto para vestir fue sofisticado y, al mismo tiempo, extrovertido.

«Todo fue gracias a Little Richard. Él fue irreal. Nunca volveremos a tener a alguien como él: vestía trajes mohair y pantalones holgados que sólo él hacía lucir increíbles. Luego, The Rolling Stones le abrieron, Mick Jagger y Keith Richards incomodaban a la audiencia. Recuerdo que alguien en el público le gritó, ‘¡córtate el pelo!’, y Mick le contestó: ‘¿Para lucir como tú?’ Fue gracioso”, dijo en ese entonces.

Ahí, yendo a ese show con su antigua banda The Konrads, la chispa del genio se encendió y se convirtió en la leyenda que todos conocemos, precursor de prácticamente una mayoría de bandas de rock, glam y toda música extrovertida.

Bowie tenía claras las cosas en los 80: la música de vanguardia, al menos en Estados Unidos, estaba muerta ya desde ese tiempo. No se diga en otras partes del mundo. Fue muy exigente y honesto con invitaciones. Rechazó a Coldplay cuando Chris Martin, su vocalista, lo invitó. “No es una buena canción, ¿verdad?”, le respondió.

La música de Coldplay comenzó bastante auténtica, con el paso del tiempo, se convirtió en un loop, de acuerdo con la crítica especializada. En cambio, al mismo tiempo, Kashmir demostró ser el rescate de la vanguardia, el rock, lo experimental y lo diferente en la industria y lograron que el Duque grabara con ellos la rola The Cynic, de su álbum No Balance Palace, de 2005.

Fiesta por streaming

Mike Garson’s A Bowie Celebration.

8 de enero.

20:00 horas.

por rollinglivestudios.com

Show streaming organizado por el expianista de Bowie, Mike Garson.

500 pesos el acceso.

Invitados: Rob Thomas, Def Leppard, Gary Oldman y Duran Duran, entre otros.

Una parte de las ganancias serán destinadas a Save The Children.

Sigue vendiendo

Así como sus herederos ahora son millonarios, los poseedores de vinilos de primera edición, importados o sello raro han encontrado en las subastas de eBay una mina de oro. En 2021, una copia de Space Oditty, en su edición maquilada en México, en 1973, fue vendida por más de dos mil 200 dólares (más de 45 mil pesos, aproximadamente). El sencillo Rosalyn, del mismo año, pero en edición ecuatoriana, tuvo una transacción de más de mil 500 verdes (32 mil pesos), de acuerdo con datos brindados por la oficina en México de la plataforma de comercio digital.

Nuevo documental

No es noticia que la biopic Stardust, del cineasta Gabriel Range, fue terrible. No se pudieron pagar derechos por las canciones de Bowie y esta historia, situada durante su etapa como Ziggy Stardust, ¡no incluye música del Duque! Si quieren conocer más de David será mejor esperar a que Brett Morgen, documentalista y director del filme Kurt Cobain: Montage of Heck, acabe su película con material inédito e imágenes raras de sus conciertos, según reporta Variety. No existe nombre ni fecha para su lanzamiento.

Fotos: Tumblr

