El IMSS dejó sin surtir 16 millones de recetas médicas en 2020, revela informe

Por Rodrigo Vera

En 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó sin surtir 16 millones de recetas médicas, el triple de las que no surtió en 2019, según un informe del colectivo Cero Desabasto y de la organización Nosotrxs.

En ese mismo año, sostuvo el informe, cayó en 41 por ciento la aplicación de vacunas a infantes, ya que hay desabasto de biológicos contra la tuberculosis, difteria, tos ferina y tétanos.

Titulado “Mapeo del desabasto de medicamentos en México. Informe de transparencia en salud 2019-2020”, el reporte aclara que el desabasto de medicamentos y vacunas no se incrementó debido a la pandemia de Covid-19, sino porque el gobierno federal modificó los mecanismos de adquisición de medicinas, al dejar que la Secretaría de Hacienda hiciera las compras consolidadas, sin tener experiencias de ese tipo ni el conocimiento de los insumos que se requieren.

En conferencia de prensa, el coordinador de Salud y Bienestar de Nosotrxs, Andrés Castañeda, afirmó que el IMSS es la institución con mayor problema de desabasto, debido a que ofrece la mayor cantidad de consultas, en virtud de que tiene afiliada al 51 por ciento de la población del país.

“El IMSS, por ser una institución tan grande, reportó el año pasado 16 millones de recetas no surtidas. Sin embargo, de los gobiernos estatales muchos tienen reporte de importante desabasto, de más de 50 por ciento en número de recetas no surtidas. Y hay muchos espacios negros, instituciones locales que no compartieron la información”.

