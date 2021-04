El jueves, vacunación masiva para adultos mayores

Por Lorena Vázquez

El titular de Secretaría de Salud en Puebla (Ssa), José Antonio Martínez García, finalmente informó que el jueves 15 de abril comenzará la vacunación masiva contra Covid-19, para la población adulta mayor, en 169 municipios del interior del estado.

Martínez García resaltó que la inmunización contempla la aplicación de primeras dosis para personas mayores de 60 años, siguiendo el plan de vacunación determinado por las autoridades federales de salud.

El funcionario estatal adelantó que mantendrán la estrategia empleada en otros lugares para la asignación de turnos; es decir, priorizando el orden alfabético, edad y domicilio.

La Secretaría de Salud en el estado de Puebla detalló el avance en el proceso de vacunación:

61 mil 591 dosis, de diferentes bióticos, han sido para profesionales de la salud

33 mil 750 trabajadores de la salud ya tienen la primera dosis

27 mil 841 empleados del sistema de salud ya cuentan con su esquema completo de inmunización

354 mil 609 inyecciones para personas de la tercera edad, entre primeras y segundas aplicaciones

José Antonio Martínez García confirmó que el lunes 12 de abril concluyó la administración de segundas dosis en Tehuacán; con 23 mil 990 vacunas aplicadas, lo que equivale al 98% de lo esperado.

Vacuna “Patria”, lista para usarse diciembre

En la información nacional sobre Covid-19, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, comunicó que para diciembre la vacuna mexicana “Patria” podría ser ya utilizada por la ciudadanía.

Explicó que la población podría requerir una inoculación constante, como ocurre con otros padecimientos como la influenza, o ir vacunando a nuevas generaciones.

«Ya que podría ser una epidemia larga” Hugo López-Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

López-Gatell respondió las preguntas durante la tradicional conferencia, y explicó que respecto a que si las vacunas contra el coronavirus pueden reproducir la enfermedad, no hay evidencia científica de que así sea.

“Las vacunas están destinadas a prevenir y las que actualmente se encuentran registradas en el país son seguras y eficaces Hugo López-Gatell

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Las respuestas que deseas saber sobre el coronavirus

También López-Gatell abordó el tema del regreso a clases, sobre lo cual dijo que en conjunto con la Secretaria de Educación Pública, (SEP), se están creando protocolos sanitarios para mitigar la transmisión del virus.

El doctor López-Gatell insistió en que las vacunas no se pueden combinar, ya que no existe evidencia de que sea posible. Además, sobre los riesgos asociados en la vacuna AstraZeneca no hay ninguna evidencia científica de que sea insegura, aseveró.

La Secretaría de Salud federal reporta las últimas cifras sobre Covid-19:

2 millones 477,729 casos confirmados de coronavirus

1 millón 815,237 personas recuperadas

210,294 defunciones por Covid-19 confirmadas

12 millones 252,769 de personas han sido vacunadas