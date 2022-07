El lenguaje es poder

«Hablamos en muchas lenguas. Las barreras lingüísticas refuerzan la dominación de clase, la supremacía blanca y la desposesión indígena. Nuestro objetivo es superar las barreras lingüísticas para encontrar nuestro propio lenguaje común de resistencia.» Artículo IX. Declaración Internacional Progresista

Apoyo

El internacionalismo exige que nos comuniquemos entre nosotrxs, más allá de las fronteras, más allá de las luchas, más allá de las generaciones, más allá de las plataformas, más allá de las lenguas.

En los últimos dos años, hemos traducido más de 400 artículos en nuestro sitio web, difundiendo historias de lucha, resistencia, victoria y derrota a una red mundial de publicaciones independientes.

Nuestras campañas han llegado a millones de personas en todo el mundo. En 20 países, ocho idiomas y cinco continentes, las palabras «Make Amazon Pay» han adornado pancartas, folletos, edificios e incluso la mansión de Jeff Bezos en Washington, D.C.

Sin embargo, como muchxs de ustedes nos han hecho notar, debemos mejorar. No todos los videos están subtitulados. No todos los artículos están traducidos. No todas las gráficas están disponibles en más de un idioma.

Esto se debe a que las traducciones son costosas. Si hubiésemos recurrido a traductorxs profesionales, el trabajo que hemos realizado nos habría costado bastante más de 500.000 dólares, más que el presupuesto anual de la Internacional Progresista.

Por el contrario, nuestro equipo de traducción cuenta con dos empleadxs a tiempo parcial, apoyadxs por un grupo de voluntarixs dedicadxs. Tras más de dos años, hemos llegado al límite de lo posible sin financiación adicional.

Ahora, necesitamos recaudar 40.000 dólares para dar un nuevo impulso a nuestro equipo de traducciones, ampliando nuestras funciones y haciendo crecer nuestro equipo para manejar más idiomas.

Por eso pedimos tu apoyo. ¿Puedes colaborar para ayudar a construir nuestra voz?

Imagen: Gabriel Silveira

