El mirador de los fuertes

Versiones van y vienen sobre la posible salida de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado: que si el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ya no lo quiere, que si le arman un aparato para que lo vigile.

El caso es que, convencido que todo marcha bien, Romero Serrano ni sufre ni se acongoja y sigue dedicado de lleno a la caza, al buceo y a los viajes, algo que nada tiene que ver con su chamba: auditar.

Mientras él sigue instalado en su papel de jefe-ausente, Luz Aída Deloya, hermana del priista Guillermo Deloya Cobián, sigue haciendo de las suyas lo mismo con el personal de la ASE que con…, los alcaldes.

¿Y los trabajadores de la ASE?, en la incertidumbre: no saben si sale o no el auditor, temen despidos tras el recorte presupuestal para 2022…, y lo que más les quita el sueño en este diciembre: la llegada o no del esperadísimo bono de diciembre.

* * *

Otra dependencia donde andan preocupados es en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, después de que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se dijera insatisfecho por el avance y desarrollo de políticas en favor de la igualdad sustantiva.

Vaya que tienen trabajo: el gobernador dijo que no deben limitarse a foros, cursos o capacitaciones, sino que deben buscar la aplicación de la igualdad sustantiva en todo el estado, de la mano de los 217 gobiernos municipales.

Si además de estar preocupados ya pensaban en las vacaciones y los aguinaldos, mejor échenle neurona a lo que harán en 2022, porque “nadie puede sentirse satisfecho si sigue habiendo feminicidios, si sigue habiendo violencia de género.”

* * *

Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, fue arrestado en Houston, Texas, como presunto responsable de un fraude por 30 millones de dólares y por “alentar e inducir la migración ilegal para beneficio privado”.

Ajá, es un empresario mexicano al que Fuerza por México postuló como candidato a la gubernatura de Querétaro. Sí, sí… el mismo partido que dirige Gerardo Islas Maldonado y que se resiste a dejar de vivir del erario.

Ajá, Martínez Cecias Rodríguez es acusado además de fraude, de alentar e inducir la inmigración ilegal para beneficio privado. Y con esos candidatos quieren la confianza de la gente y seguir colgados del erario.

* * *

El mejor indicador de la mala política económica se siente en el bolsillo del trabajador. A ver, a ver: el aumento de precios al consumidor reporta una variación de 1.14 por ciento en noviembre.

Es, de acuerdo con el Inegi, el mayor aumento para un onceavo mes en 23 años; mientras que con respecto al mismo mes de 2020 subió 7.37 por ciento, algo no visto desde enero de 2001.

No le extrañe si ya no le alcanza para los jitomates, los chiles o mínimo para una tortilla con sal. Los precios andan por las nubes y pulverizan cualquier aumento salarial.

* * *

Que no le den gato por liebre: dice el ayuntamiento de Puebla, vía Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, que buscan atraer inversiones extranjeras en 2022.

Buscarán atraer empresas de los sectores textil, agroalimentario, automotriz y tecnologías de la información. La pregunta es ¿cómo lo harán?, porque sus atribuciones alcanzan sólo para ser gestores.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com