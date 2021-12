El mirador de los fuertes

Hace no muchas lunas, nos contaron desde las entrañas mismas de la Auditoría Superior del Estado que como Secretaria Ejecutiva, Luz Aída Deloya Cobián, hermana de Guillermo Deloya Cobián, se despacha con la cuchara grande en el control de todo lo que se mueve en la ASE.

Nos dicen que se despacha a lo grande porque doña Luz Aída también tiene subordinado todo lo que concierne a las pruebas contra la Covid, al comedor, al área de presupuesto, al personal, al voluntariado, a la seguridad interna.

¿Suena a demasiado?, ¿a control enfermizo? A’i le va este pilón: también, agregan nuestras fuentes, controla la auditoría forense… ¿Será esta última la causa por la que no avanza ni una de las investigaciones que le importan al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta?

* * *

Los que no se miden son los de la SEP. Ahora enviaron, con carácter de urgente, una “evaluación del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y en su caso Sanción por hechos de Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación, Acoso y Violencia en contra de Niñas, Adolescentes y Mujeres de Instituciones Educativas Oficiales y Particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla Parte II”.

Una perla de lo que se evalúa: “Tras una pelea en relación a un chico con el que Rosy había salido, empezó a ser acosada durante más de un año, lo que derivo que Rosy dejara de ser alegre, sociable, extrovertida. Su madre había sido alertada por las heridas que detectó en los brazos de su hija a lo que reacciono con diversas acciones para ayudar a Rosy, todo parecía mejorar poco a poco, Rosy retomaba sus actividades, sin embargo, el acoso continuo y Rosy se quitó la vida. Ha pasado un poco más de seis meses, se hicieron las investigaciones correspondientes y se fincaron responsabilidades. En el marco de nuestras competencias como personal al servicio de la educación, ¿Qué tenemos que hacer para que casos como el de Rosy no se repitan?”.

Al párrafo anterior, transcrito tal como viene en la evaluación, los docentes deben responder de entre tres opciones: A) Los padres y madres de familia son los que deben educar a sus hijos e hijas, enseñándoles los valores que se han perdido; B) Nada, ya han pasado nueve meses y es mejor no recordarlo; y C) Involucrar a la comunidad escolar en campañas de sensibilización sobre los tipos, modalidades y consecuencias de la violencia.

* * *

Mataron a Norberto Moreno González, presidente auxiliar de Jicolapa, en Zacatlán de las Manzanas. Dicen las autoridades que los detenidos esperaron a que Moreno González terminara de dar clases para asesinarlo.

Que los presuntos responsables son integrantes de grupos delictivos, dicen también, pero lo que no dicen es ¿cuál fue el móvil? Si los detenidos fueron autores materiales, ¿quiénes fueron los autores intelectuales?

Si lo esperaban es porque alguien los envió, ¿qué intereses tocó Norberto Moreno González? Digamos también que atrás de la especulación con la tierra y los desarrollos inmobiliarios hay grupos delictivos que están, además, metidos en la política.

Flaco favor se hace el alcalde de Zacatlán, José Márquez, al negar que el crimen organizado haya sido el responsable del asesinato, ¿por qué exculparlo?, ¿y si mejor pide que se investigue y espera a conocer los resultados?

* * *

Interesante el pulso que se trae el Congreso del estado por la aprobación o no del Derecho del Alumbrado Público. Ahí anda metida la mano de Ignacio Mier Velazco, cuyos personeros le están jugando las contras a Salomón Céspedes Peregrina.

La discusión que se dé en el Congreso por el cobro del DAP servirá también para medir la capacidad negociadora de Céspedes Peregrina, de quien se espera más, mucho más que lo mostrado por sus antecesores ahí en la 5 Poniente.

* * *

Ya le íbamos a parar, pero va otro botón de muestra de lo que viene en la evaluación del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y en su caso Sanción por hechos de Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación, Acoso y Violencia en contra de Niñas, Adolescentes y Mujeres de Instituciones Educativas Oficiales y Particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla.

“El alumnado le cuenta a una maestra de grupo que un maestro mantiene una relación ‘romántica’ con una alumna menor de edad. El alumnado refiere que en clase le dice ‘mi amor’ y que se mandan mensajes por Facebook y WhatsApp y que han salido al cine en varias ocasiones; esto lo saben porque la misma alumna les ha comentado y les ha mostrado los mensajes y fotografías que tiene con él. En este contexto ¿Qué consideras que debería de hacer la maestra?”

Y las opciones de respuesta son A) Hacerlo de conocimiento inmediato el hecho al superior jerárquico del maestro; B) Hablar con el maestro para decirle que no está bien que salgan con una alumna, que puede perder su trabajo; y C) Preguntarle a la madre o padre de la alumna si conocen del romance y si están de acuerdo, porque si ellos están de acuerdo no hay más que hacer.

Vale, pues quienes debieran ser evaluados seriamente o incluso ser retirados de todo aquello que tenga que ver con procesos educativos, son quienes hicieron esto en un formulario de Google Forms. Ya de pasadita, que les enseñen mínimo a acentuar.

