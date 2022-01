El mirador de los fuertes

¿Dónde está el fiscal? Es la pregunta que se hacen la mayoría de poblanos mientras casos como el hallazgo del cuerpo de un bebé en el penal de San Miguel o la desaparición y posterior feminicidio de otra joven se vuelven noticias nacionales.

Sobre el primer tema, el titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, se limitó a informar el sábado, por medio de un video, que se realizaba una investigación y confirmó la información que ya habían dado a medios nacionales organizaciones sociales como Reinserta, acerca de la identidad del pequeño y la procedencia del cuerpo.

Sobre los feminicidios, hace meses que el fiscal no se pronuncia, vamos, ni siquiera atiende a los familiares de las víctimas, los cuales han sido hasta gaseados cuando acuden a las oficinas de la FGE.

Los meses pasan y Gilberto Higuera cada día se recluye dentro de su dependencia.

Al personal de la Secretaría de Gobernación municipal de la capital poblana le preocupa mucho que no haya comercio informal en el Paseo Bravo, al grado de que los elementos de Vía Pública les piden a los vendedores que se alejen de inmediato del lugar.

Recién acabo de comprarle algo a un vato y quedamos en #ElGallito. Lo normal hasta que llegó personal de @segom_puebla y dijo que eso estaba "prohibido".

Esto viene a colación por la detención, el sábado 25 de enero, de Leslie Alcántara, quien se dedica al comercio por internet y el fin de semana acudió al parque a entregar uno de sus productos, sólo para ser arrestada de forma violenta y luego ser acusada de narcomenudeo.

Es curioso que el Ayuntamiento destine tal cantidad de elementos para evitar el comercio informal en el Paseo Bravo, el titular de Segom, Jorge Cruz Lepe, amenace a los vendedores, pero permitan que calles como la 4 y la 8 Oriente estén repletas de comercio ambulante.

¿Tendrán respuesta las autoridades?

Quien sufre un delito es considerado una víctima, la “revictimización” se define como “Un patrón en el que la víctima de abuso y/o de la delincuencia tiene una tendencia significativamente mayor de ser víctimas nuevamente. Se entiende como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida, es decir, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo victimizante”.

Otro concepto similar es la victimización secundaria, la cual es “la acción u omisión institucional que genera un maltrato físico y/o psicológico a las víctimas y/o testigos en el proceso de acceso a la justicia”.

Lo anterior se publicó el 4 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación como parte de la presentación del Modelo Integral de Atención a Víctimas. No estaría de más enviarle una copia a la priista Isabel Merlo, quien acerca del feminicidio de Liliana Lozada, comentó: “Lamentablemente el caso conocido fue una situación en la que de particular a particular pactan una cita y bueno, las consecuencias están ahí”.

Tras el ataque que sufrió el activista Plácido Hernández Vázquez en Coyomeapan, los pobladores lograron detener a dos de los tres presuntos agresores.

El problema fue que, como la policía se rehusó a acudir al lugar, los habitantes tuvieron que soltar a los presuntos delincuentes ya que no tienen la facultad para retenerlos.

Ahora se realizará una investigación, pero si se determina que estos personajes son los culpables, es difícil pensar que se quedarán en el pueblo a la espera de que los arresten.

