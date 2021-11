El mirador de los fuertes

Comienza diciembre, un mes bastante movidito en lo que toca a Puebla. El primer día del último mes del año la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver la facultad de atracción 410/2021 para que la primera sala conozca y resuelva sobre la constitucionalidad del No Ejercicio de la Acción Penal en contra de los hermanos y familia Jenkins.

Las partes, denunciados y denunciantes, se muestran confiados en que tendrán buenas noticias en la disputa que se centra en el destino de más de 700 millones de dólares y, por supuesto, en el control de la Universidad de las Américas de Puebla que sigue con tres rectores y una situación más que incierta mientras la Interpol no da color sobre detención alguna.

* * *

También este 1 de diciembre vence el plazo para que la defensa de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex diputado federal del Partido del Trabajo, presente todas las pruebas a su favor. Ya luego vendrá, el 16 de diciembre, la audiencia de juicio de extradición que es llevada a cabo en Chile.

Aunque a Toledo la justicia lo requiere por enriquecimiento ilícito, está por documentarse cómo es que pudo ser candidato a diputado federal por el PT en el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla, en donde el pasado 5 de junio resultó ganadora la fórmula que él encabezó y llevó como suplente a Jaime Baltierra García.

* * *

Que dice Jesús Giles que el PAN solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla la indagatoria correspondiente, “después de que la semana pasada llegó uno de los paquetes de la elección interna reportado como extraviado. Agradecemos su colaboración y estaremos en disposición hasta que concluyan las indagatorias.”

Así no’más apareció uno de 30 paquetes de la elección realizada el pasado 14 de noviembre. Así no’más los panistas dando pena ajena, cruzando entre ellos acusaciones de fraude, de robo y lo que se acumule. Así no’más luego aparecerán pidiendo voto y confianza al electorado.

* * *

Encontraron 2 mil 086 presuntas irregularidades en el proceso entrega-recepción de la administración de Claudia Rivera a la de Eduardo Rivera. Este último afirma que“no se protegerá a nadie…,» y vale, pues que garantice eso es su obligación, no una concesión.

Así que a estar pendientes de los citatorios a los funcionarios de la administración de Rivera Vivanco para que solventen observaciones. Que no se quede todo sólo en lo mediático, que para eso no es el erario.

* * *

«No me di cuenta de su ausencia (…) Si no fue, fue decisión de él. No estaba impedido porque era uno de los invitados porque forma parte del Comité Coordinador Ciudadano,» dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta sobre la inasistencia de Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado, a la presentación de la Política Estatal Anticorrupción

Lo cierto es que al otrora parlanchín Romero Serrano, generoso con las entrevistas en las que daba cuentas de su pasión por el buceo y la cocina, y no por la transparencia, trae un perfil bajo, bajísimo desde que se anunció la creación de una Unidad de Fiscalización para la ASE. Se sabe, le gusta vigilar, pero no que lo vigilen.







* * *

Lo publicó El Financiero: La SEP, encabezada por Delfina Gómez, “continúa en proceso de establecerse de manera gradual o progresiva de acuerdo con la reapertura de actividades… Las acciones relativas a la elaboración de un programa de traslado y ocupación de las áreas correspondientes, en el inmueble donde se iniciará el proceso de traslado de la Secretaría de Educación Pública a la Ciudad de Puebla”.

Terminó noviembre y nada que avanza la descentralización de la SEP a Puebla, esa dependencia siempre fue la primera en la que pensó el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo sus planes descentralizadores desde diciembre de 2018. Van dos secretarios de la SEP y tres años de inmovilidad.

Fotos: Humberto Aguirre

