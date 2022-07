El mundo muestra su respeto hacia Shinzo Abe

Tras el asesinato del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, líderes de Estado y de organizaciones internacionales, así como activistas, embajadores y otros, expresaron sus condolencias.

Por un lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó el atentado y el fallecimiento del exmandatario.

Asimismo, detalló que la embajada de México en Tokio puso la bandera a media asta en “duelo por el asesinato”.

A él, se sumó la embajada de México en Japón, que condenó los hechos y se solidarizó con el pueblo japonés.

A su vez, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió sus condolencias y afirmó que “Japón está perdiendo a un gran Primer Ministro, que dedicó su vida a su país y trabajó para lograr el equilibrio en el mundo”.

Por su parte, el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, calificó la noticia como triste y declaró que “su liderazgo mundial a través de tiempos desconocidos será recordado por muchos”.

Incredibly sad news about Shinzo Abe.

His global leadership through unchartered times will be remembered by many. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people.

The UK stands with you at this dark and sad time.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022