El Partido Verde postula en Puebla a agresor de comunicadora veracruzana

Por Gabriela Hernández

El Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) postuló para la alcaldía de Tulcingo del Valle, Puebla, a Josué Meza Rodríguez, quien en 2019 fue acusado de golpear y causar daños físicos a la comunicadora veracruzana Coquis Gómez.

En un video divulgado a través de las redes sociales, Gómez recuerda que el 7 de julio de 2019, el ahora candidato la golpeó cuando estaba afuera de su casa y pese a que ella usaba un bastón debido a que le acababan de practicar una cirugía de cadera.

“Este hombre me llevó al suelo, me pateó, me rompió la nariz, me aflojó dientes, pudo haberme dejado sin caminar. Este hombre si no lo detiene mi hijo me habría matado”, reclama la comunicadora luego de conocer que su agresor es ahora candidato a alcalde postulado por el PVEM.

En sus redes sociales, Gómez recuerda que en ese entonces presentó una denuncia la cual aún está abierta bajo el número 208/2019, pero que Meza Rodríguez, quien se dice un influyente abogado, pagó sólo cinco mil pesos para salir libre bajo fianza.

Según esto, el ataque ocurrió luego de que la bloguera y locutora le reclamó a Meza Rodríguez, quien es su vecino en Xalapa, que lanzara a su rottweiler para agredir y asustar a los perros de ella.

Dentro de proceso judicial, está pendiente una audiencia de reparación de daños que se llevará a cabo el 29 de octubre.

En sus redes sociales, Meza Rodríguez sostuvo que las acusaciones en su contra son falsas y las atribuyó a su labor como abogado y a que sus opositores “están desesperados”.

“Antes de difundir información falsa, se debe conocer el contexto real, asimismo de dónde se originan las versiones. Los opositores a mi proyecto están desesperados, lanzan acusaciones falsas a días de la elección”, escribió el candidato sin precisar su versión de los hechos.